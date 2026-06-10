Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, για τη δολοφονία της συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο.

Η αρχική δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε κατηγορία για διπλή ανθρωποκτονία, μετά από αντιφάσεις του κατηγορούμενου στην ανάκριση και την αξιολόγηση κρίσιμων ευρημάτων.

«Βροχή» αντιφάσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την πολύωρη ανάκρισή του, ο 65χρονος υπέπεσε σε σωρεία αντιφάσεων, ενώ στο σπίτι εντοπίστηκαν μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και ρούχα με κηλίδες αίματος. Παράλληλα, έφερε τραύματα στα χέρια του, τα οποία εξετάζονται.

Το χρονικό

Ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν στο σαλόνι και ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ούτε ακόμη και πυροβολισμό. Όπως ισχυρίζεται, εντόπισε τις σορούς το πρωί και στη συνέχεια ειδοποίησε φίλο του και την Αστυνομία.

«Πλυμένα ρούχα» και κάμερες ασφαλείας

Στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκαν πρόσφατα πλυμένα ρούχα με πιθανές κηλίδες αίματος, ενώ από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δεν καταγράφηκε κίνηση στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας έως το πρωί, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο.

Ο 26χρονος φέρεται να δολοφονήθηκε πρώτος, ενώ κοιμόταν, με πυροβολισμό εξ επαφής από αεροβόλο στο κεφάλι και στη συνέχεια με πολλαπλές μαχαιριές. Η μητέρα του, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, έσπευσε στο σημείο και δέχθηκε περισσότερα από 20 χτυπήματα από μαχαίρι.

Έρευνα για το κίνητρο

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν καταθέσεις από το περιβάλλον των θυμάτων, με πιθανότερο σενάριο να είναι οικονομικές διαφορές που είχαν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, το κίνητρο παραμένει υπό διερεύνηση.

Προθεσμία για απολογία

Ο 65χρονος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στο δικαστήριο του Αιγίου, ενώ η υπεράσπισή του κάνει λόγο για ελλιπή δικογραφία, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εξετάσεις DNA και πυρίτιδας.