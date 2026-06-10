Διπλό φονικό στο Αίγιο: Τα πλυμένα ρούχα με αίμα και η κάμερα του γείτονα «έδειξαν» τον 65χρονο που συνελήφθη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 65χρονου συντρόφου της γυναίκας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δίωξη στηρίζεται σε σειρά στοιχείων που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα και τη συλλογή πειστηρίων από τη σκηνή του εγκλήματος.

«Μίλησαν» τα πλυμένα ρούχα και τα βίντεο

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να διαδραμάτισαν προσφάτως πλυμένα ρούχα με κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στην κατοχή του 65χρονου, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικής οικίας.

Από τη συνεκτίμηση των ευρημάτων και των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε στον 26χρονο με αιχμηρό αντικείμενο και όπλο εξ επαφής, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι και στην 54χρονη γυναίκα.

Τα ευρήματα μέσα στο σπίτι

Κατά την έρευνα στην κατοικία όπου βρέθηκαν οι δύο σοροί, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους 20 εκατοστών.

Ένα κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε στη θαλάμη του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί ρούχα του 65χρονου με ίχνη αίματος, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις DNA και τα αποτυπώματα.

Οι ισχυρισμοί του 65χρονου

Ο συλληφθείς εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν την ώρα της δολοφονίας και πως όταν ξύπνησε εντόπισε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν φαίνεται να έχουν πείσει τους ερευνητές, καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης ή διάρρηξης στην οικία, ενώ οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του και τα ευρήματα της έρευνας έχουν στρέψει πάνω του το ενδιαφέρον των Αρχών.

Ο 65χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγίου, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.