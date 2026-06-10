Διπλό φονικό στο Αίγιο: Συνελήφθη για ανθρωποκτονία και οπλοκατοχή ο 65χρονος Ιταλός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, την ανθρωποκτονία από πρόθεση, και την παράβαση του νόμου περί όπλων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης που δολοφονήθηκε, κρατούνταν ως ύποπτος, αλλά μέχρι τώρα οι αρχές δεν είχαν προχωρήσει στη σύλληψή του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 65χρονου δράστη

Αναλυτικότερα, η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 65χρονου, αναφέρει: «Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και



Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου».

Δολοφονία στο Αίγιο: Τα στοιχεία που εγείρουν ερωτήματα για τον 65χρονο

Ο Ιταλός, κατά την ανακριτική διαδικασία, έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις. Αρχικά υποστηρίζει ότι κοιμόταν, πως ξύπνησε στις 07:30 και πήγε να ξυπνήσει τη σύζυγό του περίπου στις 10:00 γιατί είχαν ραντεβού με γιατρό στις 11:00.

Ισχυρίζεται ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου για να τους δει, γιατί οι σοροί ήταν πίσω από αυτή και δεν μπορούσε να την ανοίξει. Ο ίδιος ειδοποίησε τον γείτονα στις 12:00 το μεσημέρι.

Ωστόσο, ο θάνατός τους προσδιορίζεται χρονικά αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό τους και η κατάσταση των σορών αναδεικνύει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Αίγιο: Οι μαρτυρίες τον γειτόνων

Σοκαρισμένοι δηλώνουν οι περίοικοι στο Λόγγο Αιγίου οι οποίοι γνώριζαν, τόσο την μητέρα, όσο και τον 26χρονο γιο, ο οποίος υπνεθυμίζεται ότι δεν είναι το βιολογικό παιδί του δράστη.

Όπως αναφέρουν στο Orange Press Agency, δεν άκουγαν φασαρίες στο σπίτι, ενώ ουδείς, εξ όσων μίλησαν, δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε κάποια στιγμή έντασης, την ώρα του εγκλήματος.

Την ίδια στιγμή, το σπίτι στον Λόγγο παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις, το σπίτι που έγινε το έγκλημα.