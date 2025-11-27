Οι μαρτυρίες, στο Live News, φωτίζουν τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης της Σαλαμίνας και δείχνουν πως η 46χρονη κατηγορούμενη δεν κινήθηκε μόνο από ζήλια, αλλά και από οικονομικά κίνητρα. «Εκ των υστέρων φαίνεται ότι η 46χρονη είχε διπλό κίνητρο. Τυφλώθηκε από τη ζήλια μην την χωρίσει ο άντρας της, αλλά ταυτόχρονα ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση και σε λεφτά για τον τζόγο».

Οι συγγενείς της 75χρονης πιστεύουν ότι μετά το έγκλημα η κατηγορούμενη έφυγε από το σπίτι με χρήματα. «Τώρα η νύφη λέει ότι δεν πήρε χρήματα από το σπίτι της πεθεράς, αλλά στο σπίτι δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ. Είναι δυνατόν να μην είχε ούτε ένα ευρώ η γυναίκα στο σπίτι της; Και μετά η νύφη δεν εξήγησε σε κανέναν γιατί πήγε την άλλη μέρα στο πατρικό της στην Πετρούπολη».

Η ζήλια που φούντωνε

Με το πέρασμα του χρόνου, οι εντάσεις μέσα στην οικογένεια γίνονταν όλο και πιο έντονες. Η 46χρονη, σύμφωνα με το Live News, έδειχνε εμμονική ζήλια απέναντι στην πρώην σύζυγο του άντρα της. «Πριν από λίγους μήνες, όταν είχε πεθάνει ο πεθερός, είχε γίνει χαμός με μία φωτογραφία που έβαλαν στο μνήμα.

Η 46χρονη είχε θυμώσει πάρα πολύ, γιατί έλεγε ότι διάλεξαν μία οικογενειακή φωτογραφία από τον καιρό που ο άντρας της ήταν ακόμη παντρεμένος με την πρώτη του γυναίκα και είχε ενοχληθεί πολύ, γιατί γενικά ζήλευε την πρώην του άντρα της».

Η θέση της πρώην συζύγου

Άτομο από το περιβάλλον της πρώην γυναίκας του Νίκου περιγράφει τη σχέση της με την 75χρονη: «Η πρώην σύζυγος του Νίκου, τη θεωρούσε μάνα της την 75χρονη. Ήταν παντρεμένη με τον Νίκο για 21 χρόνια. Μπήκε στην οικογένειά τους στα 19 της χρόνια και έφυγε στα 45 της, ήταν έφηβη κι έφυγε μεσήλικη.

Είχε γίνει η μάνα της η Στέλλα. Η καινούρια γυναίκα του Νίκου δεν την ήθελε καθόλου. Γι’ αυτό και είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια και δεν είχε επαφές με κανέναν. Γι’ αυτό και δεν πρόλαβε να δει τα πρώην πεθερικά της πριν πεθάνουν. Μόνο με τα παιδιά της μιλούσε κι αυτό είναι το μόνο που την ενδιαφέρει.

Όσο γι’ αυτά που λέγονται, ότι τα παιδιά τα μεγάλωσε ο πρώην άντρας της και η κατηγορούμενη, φυσικά είναι ανακρίβειες. Τα παιδιά της δεν έφυγαν ποτέ από την αγκαλιά της, ούτε καν το τελευταίο διάστημα που πήγαν να μείνουν με τον πατέρα τους».

Η εγκληματολογική διάσταση

Ο Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Live News, έδωσε μια συγκλονιστική διάσταση στο έγκλημα: «Τύλιξε το πτώμα της για να δείξει ότι έχει εξουσία πάνω της, το λέει η εγκληματολογία δεν το λέω εγώ».

Οι μαρτυρίες της κόρης της 75χρονης

Η κόρη της άτυχης γυναίκας περιγράφει με πόνο και συγκίνηση τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένεια, τονίζοντας ότι και ο αδερφός της υπήρξε θύμα της υπόθεσης. Μιλά για την ψυχολογική πίεση, τον φόβο για τα παιδιά της και την αμφιβολία απέναντι στη μεταμέλεια της κατηγορούμενης.

«Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα»

«Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα σε αυτήν την υπόθεση και περνάει πάρα πολύ δύσκολα, οπότε δεν είναι ωραίο να ρίχνουμε βολές. Περνάει παρά πολύ δύσκολα. Τον αδερφό μου τον παρακολουθούσανε πάρα πολύ στενά οι άνθρωποι της Αστυνομίας σαν ύποπτο», σημειώνει.

Ξεσπώντας σε λυγμούς αναφέρει: «Έχω μάθει περίπου τι λένε τα ηχητικά… όσο και να προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη, ανωτερότητα, δεν μπορώ να κρύψω ότι αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή που ζούμε τον τελευταίο μήνα, να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλεί για τη ζωή της από έναν άνθρωπο δικό μας.

Είναι πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, όμως μέσα σε όλο αυτό θέλουμε να παλέψουμε για τα παιδιά μας, γιατί έχουμε και πολλά παιδιά όλοι και να τους δώσουμε δύναμη, να δείξουμε τι πραγματικά έχει αξία».

«Φοβόμουν μην κάνει κακό στα παιδιά μου, είχα ενημερώσει και τη ΓΑΔΑ για αυτό. Φοβόμουν γιατί είχε ξεφύγει, φαινόταν στο βλέμμα της. Πριν από αυτό όμως, δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει κακό. Θεωρώ ότι ξέφυγε η κατάσταση, είναι πολύ λεπτή αυτή η γραμμή».

Όπως λέει η κόρη της 75χρονης: «Άκουσα, λέει, ότι ζητάει συγγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα την Τετάρτη πριν τη συλλάβουν. (…) Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει. Από πού να ζητήσει συγγνώμη; Από τη μάνα μου που είναι στο χώμα με αυτόν τον τρόπο; Δεν θα παραδινόταν άμα δεν την είχαν πιάσει».

«Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα γιατί αν ήθελε να την κλέψει την μάνα μου, την έκλεβε και πρωί»

«Ήταν οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα», καταλήγει.