Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας» λέει η 46χρονη

Η 46χρονη που ομολόγησε πως σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στην Σαλαμίνα προχώρησε σε δήλωση στον ΑΝΤ1 λέγοντας πως είναι μετανιωμένη, εν αναμονή της απολογίας της αύριο Παρασκευή 28/11.

Στην πρώτη τοποθέτηση μετά την ομολογία της η 46χρονη δηλώνει επίσης συντετριμμένη και υποστηρίζει ότι θα πει όλη την αλήθεια.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.

Διαβάστε ακόμα: Σαλαμίνα: Στις Αρχές σοκαριστικό ηχητικό - Η 75χρονη παρακαλούσε για τη ζωή της λέγοντας το «Πάτερ Ημών»

Εις βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία μετά την ομολογία της πράξης της.

Υπενθυμίζεται ότι ταυτοποίηση της από την αστυνομία προέκυψε από τρία σημαντικά λάθη που έκανε η ίδια, με το σημαντικότερο να είναι η κάμερα που βρισκόταν στο εσωτερικό του σπιτιού της πεθεράς της, την οποία φέρεται να απενεργοποίησε από το κινητό της μέσω εφαρμογής, ξεχνώντας ωστόσο το μικρόφωνο.

Έτσι, οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, στο οποίο το θύμα παρακαλάει για την ζωή του.