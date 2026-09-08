Διπλός σεισμός στο Αιτωλικό: Ιδιαίτερα αισθητές οι δονήσεις - Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Διπλός ήταν, τελικά, ο σεισμός που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (08/09), στην περιοχή του Αιτωλικού. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, οι δονήσεις είχαν μέγεθος 4,5 και 4,4 Ρίχτερ.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις λύσεις από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στις 10:45 καταγράφηκε σεισμός της τάξης των 4,5 Ρίχτερ.

Το επίκεντρό της ήταν 13 χλμ. νοτίως του Αγρινίου και το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 11 χιλιόμετρα.

Σεισμός στο Αιτωλικό | EMSC

Ένα λεπτό αργότερα, στις 10:46 οι σεισμογράφοι κατέγραψαν έναν δεύτερο σεισμό της, τάξης των 4,4 Ρίχτερ.

Αυτός είχε ακριβώς το ίδιο επίκεντρο, 13 χιλιόμετρα νότια του Αγρινίου, και το εστιακό του βάθος μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Ιδιαίτερα αισθητοί οι σεισμοί - Τι λέει ο Λέκκας

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, στην ΕΡΤ, «η σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου εντοπίζεται από χθες το βράδυ και συνεχίζεται και σήμερα και δύο αλλεπάλληλους σεισμούς».

Όπως είπε «έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί» στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω και του μικρού εστιακού τους βάθους.

Εξήγησε πως «εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο εκτείνεται μεταξύ Αμφιλοχίας και Μεσολογγίου».

«Είναι ένα ρήγμα που δίνει τέτοιους σεισμούς. Εκτιμώ ότι θα έχουμε και τη συνέχιση των δονήσεων σε αυτό το επίπεδο - 4 με 4,5 - και μελετάμε την εξέλιξη του φαινομένου για να δούμε πώς θα συνεχιστεί» είπε ο ίδιος.

Σημείωσε πως έχει ήδη μιλήσει με τις τοπικές Αρχές και κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους καθώς, όπως είπε, «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».