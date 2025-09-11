Διπλός σεισμός τη νύχτα στην Αττική: Τα ρίχτερ σε Γαλάτσι και Κηφισιά που ανησύχησαν τους Αθηναίους

Μετά τον σεισμό στην Εύβοια των 5,2 ρίχτερ που έγινε αισθητός και στην Αθήνα, ακόμη δύο σεισμοί «μας ταρακούνησαν» εχθές τα ξημερώματα (11/09) στα βόρεια προάστια.
Δόνηση σημειώθηκε στις 11:33 τη νύχτα.Αρχικά η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, «έδωσε» το επίκεντρο του σεισμού στο Γαλάτσι. Το μέγεθος της συγκεκριμένης δόνησης υπολογίστηκε στα 2,1 Ρίχτερ.
Αργότερα η αναθεωρημένη λύση έδωσε ως επίκεντρο το Χαλάνδρι και συγκεκριμένα στην περιοχή 2 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά της πόλης (στα όρια με τη Φιλοθέη), με το εστιακό βάθος στα 11,5 χιλιόμετρα.
Περίπου στη 1:40 το ξημέρωμα της Πέμπτης ακολούθησε και δεύτερος σεισμός 2,5 ρίχτερ στα Βόρεια Προάστια της πρωτεύουσας. Αυτή τη φορά το επίκεντρο εντοπίστηκε μόλις 1 χιλιόμετρο βόρεια της Κηφισιάς.
Λίγο αργόετρα, στις 3:20 τα ξημερώματα ακολούθησε νέα, ασθενέστερη δόνηση 1,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή (1 χιλιόμετρο βόρεια - βορειοανατολικά της Κηφισιάς) με εστιακό βάθος στα 11,6 χιλιόμετρα.
Σε βίντεο που μεταφέρει το Orange Press Agency, από την μετεωρολογική κάμερα του MeteoLiosia - Weather Obsessed, φαίνεται η στιγμή της δόνησης στο Γαλάτσι.
Οι κάτοικοι της Αθήνας ανησύχησαν καθώς και το βουητό που συνόδευε τις δονήσεις ήταν έντονο αλλά και το τράνταγμα που προκλήθηκε αρκετά δυνατό.
