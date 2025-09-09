Σεισμός: 4 εμβληματικές σκηνές ελληνικών σειρών για να μην ξαναφοβηθείς

Καθώς κάθεσαι και αράζεις στο κρεβάτι ή τον καναπέ σου και προσπαθείς να χαλαρώσεις, μπαίνοντας μια στο TikTok μια στο Netflix, εναλλάξ, αρχίζεις να νιώθεις ότι όλα γύρω σου σείονται και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι γίνεται σεισμός!

Κάτι ανάλογο περάσαμε χθες τα μεσάνυχτα με τον σεισμό στην Εύβοια καθώς δεν νομίζουμε ότι υπήρχε κάποιος που δεν τον κατάλαβε μέχρι την Αττική!

Το συναίσθημα είναι πάντα το ίδιο: Συναγερμοί αυτοκινήτων «βαράνε», βιβλία στο ράφι κουνιούνται επικίνδυνα και εσύ ενώ σκέφτεσαι αν θα σηκωθείς να πας κάτω από ένα τραπέζι - όπως μας έχουν μάθει στο σχολείο - σου έρχεται στο μυαλό ο Κατακουζηνός με το τρομπόνι από το «Κωνσταντίνου και Ελένης» - κάπως πρέπει να ηρεμήσεις.

Σας θυμίζουμε πέντε στιγμές από αγαπημένες ελληνικές σειρές που περιείχαν σκηνή με σεισμό, για να σκεφτείτε την επόμενη φορά -σε περίπτωση που ξαναγίνει- και να σκάσει λίγο το χειλάκι σας προτού φέρετε την καταστροφή.

Διαβάστε επίσης: Σε κάθε σεισμό κάνουμε το ίδιο ακριβώς αστείο

Κωνσταντίνου και Ελένης

Προφανώς δεν μπορεί παρά να είναι πρώτη στην λίστα, η σκηνή από το «Κωνσταντίνου και Ελένης» που ο Κατακουζηνός μετακομίζει στην αυλή του νεοκλασσικού του σπιτιού μαζί με ένα τρομπόνι.

Ο γνωστός καθηγητής βυζαντινολογίας, Κωνσταντίνος Κατακουζηνός, φοβόταν τους σεισμούς, πράγμα που ήθελε να εκμεταλλευτεί η Ελένη για να τον διώξει από το σπίτι.

Η σκήνη αυτή καθώς και η εικόνα του καθηγητή με το τρομπόνι κατακλύζει τα social media κάθε φορά που γίνεται σεισμός - και δικαίως αφού είναι από τις πιο αστείες της σειράς.

Ντόλτσε Βίτα

Επόμενη στην λίστα και επίσης iconic, είναι η σκηνή στο «Ντόλτσε Βίτα» όπου η Σάσα και η φίλη της, Χριστίνα έχουν πάει στην Ρόδο και έχει γίνει σεισμός. Τότε εκείνες καλούνται να λογοδοτήσουν στη φοβισμένη Ντορίτα για την κατάσταση της υγείας τους.

Η ατάκα της Σάσας «έχω ζήσει εγώ δονήσεις» προκείμενου να καθησυχάσει την Ντορίτα για τον σεισμό χαρίζει άπλετο γέλιο μέχρι και σήμερα όταν παίζεται σε επανάληψη το επεισόδιο.

Σ’ αγαπώ, Μ’ αγαπάς

Άλλο ένα αγαπημένο απόσπασμα από μία underrated σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, το «Σ'αγαπώ - Μ'αγαπάς» είναι η στιγμή που η Δήμητρα σηκώνει ένα ολόκληρο σινεμά στον αέρα στην υπόνοια σεισμού.

Μπορεί να μην είχε γίνει όντως σεισμός, αλλά η υπερβολική αντίδραση της Δήμητρας που νόμιζε ότι ταρακουνήθηκε ενώ στην πραγματικότητα ο Θοδωρής κουνούσε απλώς το πόδι του, ήταν ικανή να τρομάξει όλο το σινεμά και να φύγουν όλοι έξω από την αίθουσα.

Σαββατογεννημένες

Τελευταίος σε σειρά αλλά όχι στην καρδιά μας έρχεται ο τηλεοπτικός «Χοσέ» στην σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σαββατογεννημένες» που δεν τον «πολυέκαιγε» που γινόταν σεισμός.

Ο Χοσέ αντί να πανικοβληθεί από τον σεισμό αρχίζει να χορεύει ξέγνοιαστος σε αντίθεση με τον Λαζάρου που έτρεξε να βοηθήσει την καθηγήτριά του φωνάζοντας της «Αγάπη μου».