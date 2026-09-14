ΔΟΕ: Περισσότερα από 8.500 κενά το πρώτο κουδούνι στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία - «Μορφωτικό πλήγμα»

Μεγάλα είναι τα κένα στα σχολεία ανά την επικράτεια, καθώς περισσότεροι από 1.000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία, ενώ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα κενά στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τα 5.000, με τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση από πλευράς της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος να αναφέρεται σε συνολικά περισσότερα από 8.500 κενά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΟΕ, που παραχώρησε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, τα καταμετρημένα κενά που προκύπτουν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι, μεταξύ άλλων, 1.370 στη Γ' Αθήνας, περίπου 800 στην Α' Αθήνας, 725 στον Πειραιά, περισσότερα από 600 στην Ανατολική Αττική, 412 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, περισσότερα από 400 στο Ηράκλειο και περισσότερα από 300 στα Χανιά.

«Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και φέτος με προβλήματα στο δημόσιο σχολείο. Πρόκειται για μία συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης, μια πολιτική που θεωρεί την εκπαίδευση κόστος, μια πολιτική που λειτουργεί με όρους εξοικονόμησης», ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΟΕ, Νίκος Βουρδουμπάς, επισημαίνοντας ότι τα κενά αποτελούν «μορφωτικό πλήγμα» και όχι απλούς αριθμούς.

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Αναφερόμενος στους μόνιμους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν φέτος, σημείωσε ότι η αναλογία αφυπηρετησάντων λόγω συνταξιοδότησης και νεοδιορισθέντων επανήλθε στο 1 προς 1.

Επίσης, έκανε λόγο για «συνειδητή πολιτική στοιβάγματος μαθητων», αφού, όπως είπε, αντί να βελτιώνεται η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, τη στιγμή που υπάρχουν 29.000 λιγότεροι μαθητές, τα τμήματα δέχονται περισσότερους μαθητές ανά τάξη, συγχωνεύονται και συμπτύσσονται σχολεία.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν και φέτος οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. «Είναι πρόκληση, σε μία χώρα που μπορεί να φιλοξενήσει 40 εκατ. τουρίστες, να μη μπορεί να στεγάσει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που μορφώνουν τα παιδιά του ελληνικού λαού», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βουρδουμπάς.

Σημείωσε, δε, ότι κατά την περυσινή χρονιά κατεγράφη ρεκόρ αύξησης παραιτήσεων, οι οποίες ξεπέρασαν τις 2.000 και ρεκόρ μείωσης αιτήσεων στους πίνακες του ΑΣΕΠ κατά 21.000.

Όσον αφορά στις υποδομές των σχολείων, σημείωσε ότι δίνονται ελάχιστα τα χρήματα για την κατασκευή νέων κτιρίων, ενώ για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» σημείωσε ότι πρόκειται για «μερεμέτια» που αφορούν 238 σχολεία για φέτος, στο σύνολο των 14.000 σχολικών μονάδων πανελλαδικά.

Κατήγγειλε, επίσης, ότι το 4ο, το 5ο και το 7ο δημοτικό σχολείο Κερατσινίου είναι κλειστά και είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουν, καθώς είχαν ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα, αλλά οι εργασίες δεν αποπερατώθηκαν στην ώρα τους.

Τέλος, η ΔΟΕ προσανατολίζεται να προχωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση στο 30 Σεπτεμβρίου 2026, ζητώντας την άμεση κάλυψη των κενών, τον καθορισμό ορίου 15 μαθητών στα νηπιαγωγεία και 20 στα δημοτικά, την εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εκπαιδευτικών και μαζικούς μόνιμους διορισμούς.