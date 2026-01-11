Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων στον ξυλοδαρμό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου στις Σέρρες, καθώς όπως αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένεια ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΕΡΤnews ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, επικαλούμενος τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα και την πορεία της ανάκρισης καθώς δεν έχει παραδοθεί επισήμως η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση, η σφροδρότητα των χτυπημάτων του 17χρονου δείχνει την πιθανή συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση ξυλοδαρμού.

Σημειώνεται πως ο πατέρας του θύματος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά πως η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο γιός του μετά τον ξυλοδαρμό, μαρτυρά πως δεν ξυλοκοπήθηκε μόνο από ένα άτομο.

Διαβάστε περισσότερα: Δολοφονία 17χρονου τις Σέρρες: «Δεν γίνεται να είναι ένας ο δράστης» λέει ο πατέρας του θύματος

Επιπλέον, ο κ. Χαλκιόπουλος δήλωσε πως βρίσκεται υπό διερεύνηση το ενδεχόμενο ο ανήλικος να ξυλοκοπήθηκε εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμη και κοντά στο σπίτι του ή στον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Όπως σημείωσε, η ίδια η ανάκριση θεωρεί το σενάριο πιθανό, γεγονός που έχει οδηγήσει στη συνέχιση της έρευνας, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε παρακείμενους δρόμους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καταγράφονται ύποπτες κινήσεις.

Το «παρελθόν» του ανήλικου φερόμενου ως δράστη

Στο πλαίσιο της έρευνας, έγινε αναφορά και σε παρέα ανηλίκων με σοβαρό ποινικό παρελθόν, που φέρεται να δρα στην τοπική κοινωνία. Όπως υποστηρίχθηκε, οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν την ανάγκη να διερευνηθεί αν υπήρξε περαιτέρω εμπλοκή προσώπων μετά το αρχικό επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε έξω από τη Μητρόπολη Σερρών.

Η οικογένεια του 17χρονου, η οποία εκπροσωπείται από τρεις Σερραίους δικηγόρους, έχει δώσει σαφή εντολή να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, ανεξαρτήτως του αν τελικά προκύψει ή όχι συμμετοχή άλλων προσώπων.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, υπήρχε ήδη από το 2022 καταγγελία από συγγενικό πρόσωπο του ανήλικου δράστη, με την οποία είχε υπάρξει το ενδεχόμενο αφαίρεσης της επιμέλειας, λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων.

Όπως αναφέρθηκε και οι δύο γονείς φέρονται να ήταν χρήστες ναρκωτικών, ο πατέρας είχε ποινικό παρελθόν και απεβίωσε πρόσφατα, η μητέρα χαρακτηρίστηκε ακατάλληλη για την ανατροφή παιδιών.

Κάτι άλλο που κάνει εντύπωση, είναι οι επαναλαμβανόμενες συλλήψεις του ανήλικου δράστη για ναρκωτικά και κλοπές, με τους δικηγόρους να θέτουν ερωτήματα για τον ρόλο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, των κοινωνικών λειτουργών και των αρμόδιων δομών.