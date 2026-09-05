Δολοφονία Βασίλη Μάγγου: Απέβαλαν τον πατέρα του από τη δίκη - «Καταγγέλλω τα ψέματά σας»

Με επεισοδιακό τρόπο συνεχίστηκε, χθες Παρασκευή (4/9) στην Καρδίτσα, η δίκη των έξι αστυνομικών που κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου, τον Ιούνιο του 2020, που οδήγησαν στον θάνατό του.

Πρώτη κατέθεσε η μάρτυρας που βρήκε τον Βασίλη Μάγγο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου, πηγαίνοντας πράγματα στον κρατούμενο που είχε συλληφθεί κατά τη μεγάλη συγκέντρωση που είχε γίνει κατά της καύσης σκουπιδιών.

«Πονούσε παντού», λέει φίλος του Βασίλη Μάγγου

Είπε ότι είδε απέναντι από το αστυνομικό τμήμα μία φιγούρα ανθρώπου με σηκωμένο το χέρι, σαν να ζητάει βοήθεια, και σπεύδοντας αναγνώρισε τον Βασίλη Μάγγο.

Δεύτερος μάρτυρας ήταν φίλος του που βρίσκονταν στην πλατεία Ελευθερίας, βρέθηκε με τη σύντροφο του Βασίλη Μάγγου και ήταν εκείνος ο οποίος, μόλις έφτασε το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Βασίλη τον βοήθησε να πάει σπίτι του.

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«Πονούσε παντού», είπε, ενώ δεν ήξερε πώς να τον μετακινήσει και ο μόνος τρόπος που βρήκε ήταν να τον σηκώσει από τις μασχάλες. Και στον ίδιο μίλησε για τα βασανιστήρια, ενώ είπε ότι ενώ είχε δει το βίντεο με τον ξυλοδαρμό του έξω από τα δικαστήρια, η εικόνα που αντίκρισε ήταν σοκαριστική και όχι η αναμενόμενη βάσει των όσων είχαν συμβεί στα δικαστήρια.

Μεταξύ των μαρτύρων, ήταν και άνθρωπος που τον επισκέφθηκε στο σπίτι του μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι την πρώτη φορά ήταν καταρρακωμένος, είχε θιχθεί η αξιοπρέπειά του με τα όσα συνέβησαν, ενώ τη δεύτερη φορά που τον επισκέφτηκε ήταν αμίλητος και πεσμένος.

Απέβαλαν τον πατέρα του Βασίλη Μάγγου

Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, αποβλήθηκε από την αίθουσα του δικαστηρίου, σχεδόν από την αρχή της δίκης όταν ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης είπε ψευδώς στην πρώτη μάρτυρα, η οποία ισχυρίστηκε πως βρηκε τον Βασίλη κοντά σε σχολείο, ότι στην περιοχή δεν υπάρχει κανένα σχολείο.

Ο Βασίλης Μάγγος σηκώθηκε φωνάζοντας «ψέματα, ντροπή». Σε δημόσια ανάρτησή του, με αντίστοιχες φωτογραφίες, αναφέρει:

«Καταγγέλλω το ψέμα, γιατί με τέτοια ψέματα προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα και επισυνάπτω 2 σχετικές φωτογραφίες από τη Google, που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν όχι ένα αλλά τρία σχολεία.

Αριστερά το κτίριο της Υ/Α Βόλου και δεξιά το σχολείο. Και απέναντι στη δεύτερη φωτογραφία τα άλλα δύο σχολεία. Ντροπή! Ντροπή! Υποτιμούν τη νοημοσύνη των πάντων».