Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία Μάγγου: «Έπεσαν όλοι οι αστυνομικοί πάνω του, ήθελαν να εκτονωθούν»

Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη στο Δικαστήριο Καρδίτσας, των 6 αστυνομικών οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για το αδίκημα των βασανιστηρίων που οδήγησαν στον θάνατο του Βασίλη Μάγγου στις 14 Ιουνίου του 2020.

Στην αρχή συνήγορος υπεράσπισης ο οποίος κατά τη διάρκεια της εξέτασης της μητέρας του Βασίλη Μάγγου, της είχε υποδείξει κατάθεσή της η οποία έλεγε ότι δεν είχε ξαναδεί το γιό της από τον ξυλοδαρμό του και μετά.

Η μητέρα να απάντησε ότι έβλεπε κάθε μέρα τον γιό της, με τον συνήγορο των κατηγορούμενων να επιμένει ότι είναι δική της κατάθεση, προτού ο ίδιος παραδεχθεί ότι έκανε λάθος, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις της οικογένειας.

Δολοφονία Μάγγου: «Οι αστυνομικοί έψαχναν να εκτονωθούν»

Προηγήθηκε σχετική δημόσια καταγγελία του Γιάννη Μάγγου ο οποίος μίλησε για λαθροχειρία και παραπειστική ερώτηση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναγνώρισε ότι έγινε λάθος. Ζήτησε συγνώμη από τη μητέρα και το δικαστήριο, λέγοντας ότι δεν είχε καμία διάθεση παραπλάνησης. Χθες η μητέρα προσπάθησε να πάρει το λόγο, ενώ ο Γιάννης Μάγγος φώναξε ότι πρόκειται για παραπλάνηση του δικαστηρίου και βγήκε εκτός της αίθουσας

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Στη συνέχεια κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας δικηγόρος του Βόλου, ο οποίος ήταν παρών στο επεισόδιο έξω από τα δικαστήρια του Βόλου.

Ο μάρτυρας, καταθέτοντας είπε ότι βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο στις 12/6/2020 είδε ΜΑΤ, καθώς και πλήθος κόσμου που είχε προσέλθει στην πλατεία Ελευθερίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προσαγωγές και της συλλήψεις της προηγούμενης ημέρας.

Είδε τον Βασίλη Μάγγο να κινείται προς το αυτοκίνητο της αστυνομίας όπου επιβιβάζονταν ο συλληφθείς της προηγούμενης ημέρας. Κινούταν διαμαρτυρόμενος και τότε είδε έναν εκ των κατηγορουμένων να τον υποδεικνύει προς τους αστυνομικούς και «να πέφτουν όλοι πάνω του. Σοκαρίστηκα».

Ζήτησε από κάποιον νεαρό που βιντεοσκοπούσε να του στείλει το βιντεάκι και έκανε δημοσίευση γιατί όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ήρθε στο μυαλό του η περίπτωση της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου.

«Αν έχει κάνει κάτι έχεις το περιθώριο να τον συλλάβεις, αλλά να τον χτυπήσεις; Η βία ήταν υπέρτατη και αδικαιολόγητη», ενώ είπε ότι δεν ήξερε τον Βασίλη.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας και των συνηγόρων υπεράσπισης είπε ότι ο Βασίλης Μάγγος κινήθηκε προς τους αστυνομικούς διαμαρτυρόμενος, ότι δεν έπιασε κάποιον από τους αστυνομικούς, αλλά οπισθοχώρησε οικειοθελώς ενώ οι αστυνομικοί του έκαναν επίθεση, χτυπώντας τον με γκλομπ.

Συνέχισε υποστηρίζοντας πως το θύμα δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, και λόγω του σωματότυπού του, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε επιθετική στάση και ότι δε θεωρεί ότι θα μπορούσε να παρακινήσει τους πολίτες που ήταν συγκεντρωμένοι, οι οποίοι αντέδρασαν με φωνές και βρισιές κατά των αστυνομικών μετά την επίθεση.

«Ακόμα και οι ταξιτζήδες που ήταν εκεί στη δουλειά τους αντέδρασαν», είπε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του τόνισε ότι οι άντρες των ΜΑΤ ήταν «σαν να είναι ντοπαρισμένοι, σαν να περίμεναν να εκτονωθούν»

Την ώρα που χτυπούσαν τον Βασίλη Μάγγο σε διάφορα σημεία του σώματός του, «δεν αντιστεκόταν αλλά αμυνόταν. Μετά τον πήραν σηκωτό, τραβώντας τον, δεν πήγε με τη θέλησή του, και τον έβαλαν στο αυτοκίνητο της αστυνομίας», είπε μεταξύ άλλων.