Ήρθε η δικαίωση της Γαρυφαλλιάς: Ισόβια κάθειρξη για Βέργο - Κανένα ελαφρυντικό στον γυναικοκτόνο

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Δημήτρης Βέργος για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, μετά την ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου.

Η έδρα τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί εν βρασμώ δολοφονίας ούτε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών, επικαλούμενοι τον σύννομο πρότερο βίο του κατηγορούμενου καθώς και την καλή συμπεριφορά που, όπως υποστήριξαν, επέδειξε μετά την αποτρόπαια πράξη και κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Η δικαίωση της Γαρυφαλλιάς: Στο κενό τα «παρακάλια» του Βέργου

Ωστόσο, ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου απέρριψε το αίτημα τους, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: «Χάλασε η φάση και τη σκότωσα»

Ήταν 16 Ιουλίου του 2021 όταν ο αρχιφύλακας της Φολεγάνδρου ενημερώθηκε ότι στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην παραλία της Λυγαριάς επιπλέει μια ανθρώπινη σορός, ενώ κοντά στην παραλία υπήρχε και ένα όχημα.

Την επομένη, η 26χρονη Γαρυφαλλιά Ψαράκου ανασύρεται νεκρή από τη θάλασσα. Ο σύντροφός της ομολογεί ότι εκείνος τη δολοφόνησε. «Χάλασε η φάση, ήταν η κακιά στιγμή και τη σκότωσα» όπως είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν 28ώρες μετά.

«Δεν υπάρχουν κακές στιγμές, υπάρχουν κακοί άνθρωποι», δήλωνε τότε με σπασμένη φωνή η Αλέκα Ψαράκου, η μητέρα της άτυχης Γαρυφαλλιάς, η οποία κήδεψε το παιδί της ανήμερα της ονομαστικής του εορτής .

Κατά την ομολογία του, όλα ξεκίνησαν από έναν τσακωμό που είχαν επειδή πήραν «λάθος» δρόμο. Το ζευγάρι ήθελε να πάει σε άλλη τοποθεσία του νησιού αλλά κάπου έχασε το δρόμο. Αυτό ήταν η αιτία για να ξεκινήσει ένας μεγάλος καβγάς μεταξύ του 30χρονου και της 26χρονης που οδήγησε στον θάνατό της.

Ο 30χρονος κατηγόρησε την Γαρυφαλιά ότι εκείνη έφταιξε που έχασαν τον δρόμο για τον προορισμό τους. «Με είχε νευριάσει και τη σκότωσα, ένιωσα δηλαδή ότι με υποβιβάζει γι’ αυτό έχασα τον έλεγχο».

Kαθώς τσακώνονταν μέσα στο αυτοκίνητο, ο 30χρονος έκανε μια απότομη κίνηση και τράβηξε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα το ΙΧ να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει στα βράχια.

H Γαρυφαλιά βγήκε από το αυτοκίνητο. Τότε ο δράστης την ακολούθησε, τη χτύπησε με αγριότητα και στη συνέχεια την έσπρωξε από ύψος, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει πρώτα στα βράχια και μετά στη θάλασσα.

Η κοπέλα ήταν ζωντανή όταν έπεσε στη θάλασσα. Ο 30χρονος βούτηξε στη θάλασσα και ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να δει αν έχει τις αισθήσεις της. Όταν κατάλαβε ότι δεν ανταποκρίνεται, έφυγε από το σημείο και περιφερόταν σε διάφορα σημεία του νησιού για σχεδόν 28 ώρες. Όταν εντοπίστηκε από τις Αρχές είπε πως «ήταν η κακιά η ώρα» και «μαλώσαμε, χάλασε η φάση».

Η ιατροδικαστική εξέταση στο άψυχο σώμα της 26χρονης φαρμακοποιού αποκάλυψε τον μαρτυρικό της θάνατο. Πριν ο δολοφόνος την πετάξει στη θάλασσα, την χτύπησε τόσο πολύ, ώστε η Γαρυφαλλιά έχασε τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια την έσερνε στα βράχια, μέχρι που την έριξε στη θαλάσσα, όπου ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό.