Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκε ο αστυνομικός – τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο άνθρωπος που μίλησε με την Κυριακή Γρίβα λίγα δευτερόλεπτα πριν πέσει νεκρή έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του ελευθέρωση, επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους, γεγονός που άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων για τον ρόλο και τις ευθύνες της ΕΛ.ΑΣ. στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα μς το orange press agency, o συνήγορός του, Χρήστος Καραμανλής, μιλώντας έξω από τα δικαστήρια, υπερασπίστηκε σθεναρά τον εντολέα του και στάθηκε ιδιαίτερα στην ποινική αποτίμηση της φράσης «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Ο κ. Καραμανλής χαρακτήρισε τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα ως «υπέρμετρο» και «μη αναγκαίο», υπογραμμίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στη συμμετοχή που αποδίδεται στον αστυνομικό.

Η επίμαχη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» αποτέλεσε σημείο έντονης κοινωνικής κριτικής, ωστόσο - όπως τόνισε ο δικηγόρος- δεν συμπεριλήφθηκε στο κατηγορητήριο.

«Ήταν μια άστοχη, αφελής φράση, χωρίς ποινική απαξία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να συνδεθεί με καμία κατηγορία.

«Καμία αιτιώδης συνάφεια»

Ο συνήγορος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στις πράξεις του τηλεφωνητή και την τραγική κατάληξη. «Το αδίκημα που αποδίδεται είναι αυτό της έκθεσης, όχι ανθρωποκτονία», είπε με έμφαση, απαντώντας σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν τον αστυνομικό με το έγκλημα.

Ο Καραμανλής περιέγραψε τη φύση της επικοινωνίας εκείνο το βράδυ: «Ο εντολέας μου ήταν τηλεφωνητής, όχι υπεύθυνος προστασίας. Η Κυριακή Γρίβα ανέφερε τον κίνδυνο στην οικία της, όχι στο τμήμα. Όταν αντιλήφθηκε ότι ο δράστης είχε φτάσει στο Αστυνομικό Τμήμα, ο αστυνομικός έστειλε αμέσως την αναγγελία για περιπολικό με απόλυτη προτεραιότητα».

Κλείνοντας, ο δικηγόρος μετέφερε τη θέση του εντολέα του: «Σεβόμαστε τη μνήμη της άτυχης κοπέλας και τον πόνο των οικείων της. Ο αστυνομικός δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα που συνδέεται με την ανθρωποκτονία».