Μενού

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη η αξιωματικός που ήταν σε υπηρεσία

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αξιωματικός υπηρεσίας στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Reader symbol
Newsroom
Κυριακή-Γρίβα-Γυναικοκτονία
Το σημείο της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα | INTIME
  • Α-
  • Α+

Ελεύθερη με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της αφέθηκε η αξιωματικός του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, η οποία εκτελούσε καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η νεαρή αστυνομικός φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε στο πλαίσιο των καθηκόντων της, επισημαίνοντας πως είχε προτείνει στο θύμα να καταθέσει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της – πρόταση που η ίδια η Γρίβα αρνήθηκε.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στην αξιωματικό υπηρεσίας. Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν και άλλοι αστυνομικοί: η επόπτρια του τμήματος, ο σκοπός που βρισκόταν παρών τη στιγμή του εγκλήματος χωρίς να αντιδράσει, καθώς και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης.

Διαβάστε ακόμα: Τελικά το περιπολικό είναι ταξί;

Ο τελευταίος είχε απευθύνει προς το θύμα τη φράση που προκάλεσε έντονη κοινωνική κατακραυγή: «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου».

Η δικογραφία που αφορά τους χειρισμούς των αστυνομικών διαχωρίστηκε από εκείνη για την ίδια τη δολοφονία, για την οποία ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη.

Η εξέλιξη της υπόθεσης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η κοινή γνώμη ζητά απαντήσεις για τις ευθύνες και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη της 28χρονης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ