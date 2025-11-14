Ελεύθερη με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της αφέθηκε η αξιωματικός του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, η οποία εκτελούσε καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα.
Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η νεαρή αστυνομικός φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε στο πλαίσιο των καθηκόντων της, επισημαίνοντας πως είχε προτείνει στο θύμα να καταθέσει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της – πρόταση που η ίδια η Γρίβα αρνήθηκε.
Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στην αξιωματικό υπηρεσίας. Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν και άλλοι αστυνομικοί: η επόπτρια του τμήματος, ο σκοπός που βρισκόταν παρών τη στιγμή του εγκλήματος χωρίς να αντιδράσει, καθώς και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης.
Ο τελευταίος είχε απευθύνει προς το θύμα τη φράση που προκάλεσε έντονη κοινωνική κατακραυγή: «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου».
Η δικογραφία που αφορά τους χειρισμούς των αστυνομικών διαχωρίστηκε από εκείνη για την ίδια τη δολοφονία, για την οποία ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη.
Η εξέλιξη της υπόθεσης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η κοινή γνώμη ζητά απαντήσεις για τις ευθύνες και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη της 28χρονης.
