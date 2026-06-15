Δολοφονία στα Εξάρχεια: Στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων το σκυλάκι του 25χρονου - Είχε κουρνιάσει στο χέρι του

Το σκυλάκι του 25χρονου Τούρκου που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια φιλοξενείται πλέον στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων, όπου βρίσκεται υπό τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το μικρό πομεράνιαν συγκίνησε το πανελλήνιο, καθώς κατά τη διάρκεια της επίθεσης βρισκόταν δίπλα στον ιδιοκτήτη του και, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του, παρέμεινε κοντά του, βρίσκοντας καταφύγιο κάτω από το χέρι του. Παρά τις προσπάθειες κατοίκων της περιοχής και αστυνομικών να το απομακρύνουν, το ζώο δεν ήθελε να εγκαταλείψει το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί πολίτες εξέφρασαν ενδιαφέρον να το υιοθετήσουν ή να το αναλάβουν.

Μετά από εισαγγελική εντολή, η Ελληνική Αστυνομία παρέδωσε τον σκύλο στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων, όπου φιλοξενείται προσωρινά μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Σε δηλώσεις της στον ANT1, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούντζουλα, ανέφερε ότι το ζώο δεν έφερε ηλεκτρονική σήμανση και θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες κτηνιατρικές εξετάσεις. Όπως εξήγησε, ο σκύλος, ηλικίας περίπου έξι ετών, θα εξεταστεί από κτηνιάτρους, θα μεταφερθεί στο ΔΙΚΕΠΑΖ, θα τοποθετηθεί μικροτσίπ και θα γίνουν οι προβλεπόμενοι εμβολιασμοί. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στο καταφύγιο, όπου θα παραμείνει μέχρι να δοθούν οι σχετικές οδηγίες από τον εισαγγελέα για τη μελλοντική του διαχείριση.

Το χρονικό της δολοφονικής ενέδρας

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/06) στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη. Ο δράστης φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι θανάτου στον 25χρονο, γνωρίζοντας τις συνήθειές του. Περίμενε τη στιγμή που το θύμα θα έβγαινε από το σπίτι του για να βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Μόλις ο νεαρός εμφανίστηκε, ο «εκτελεστής» τον πλησίασε και άνοιξε πυρ. Οι περίοικοι αναστατώθηκαν από τουλάχιστον πέντε (ή έξι) διαδοχικούς κρότους.