Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Στην Ευελπίδων για την απολογία του ο 28χρονος

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11:00 ο 28χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταυρού Γεωργίου, στο δικηγορικό του γραφείο επί της Γ' Σεπτεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος είχε κάνει προθεσμία και απολογείται αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή.

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Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του νεαρού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή, καθώς και για παράνομη διαμονή στην Ελλάδα.

Το χρονικό της σύλληψης και το μοιραίο ραντεβού

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (22/07), οπότε και οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Η Αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του αξιοποιώντας κρίσιμες μαρτυρίες, αλλά και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

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Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος στους αστυνομικούς, η γνωριμία του με τον 73χρονο δικηγόρο έγινε μέσω κοινών φίλων, με τους οποίους μάλιστα διασκέδαζαν όλοι μαζί το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, μετά τη νυχτερινή τους έξοδο, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Η πορεία τους, ωστόσο, σταμάτησε όταν αποφάσισαν να κάνουν μια στάση στο επαγγελματικό γραφείο του θύματος, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες φέρεται να διαπληκτίστηκαν έντονα.

Ο καβγάς γρήγορα ξέφυγε και οι δυο τους πιάστηκαν στα χέρια, με τη συμπλοκή να αποβαίνει μοιραία για τη ζωή του δικηγόρου. Μετά το έγκλημα, ο 28χρονος τράπηκε σε φυγή, φροντίζοντας ωστόσο να αφαιρέσει από τον χώρο όσα μετρητά βρήκε, αλλά και το λάπτοπ του θύματος.