Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε στις 18:40 ο 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταυρού Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος, που φέρεται ότι έχει ομολογήσει το έγκλημα, ήταν υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ.

Τα στοιχεία που «έδειξαν» τον δράστη και η σύλληψη

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του 28χρονου ξεκίνησε μέσα από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού που βρισκόταν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. από τις 20 Ιουλίου. Στα πλάνα καταγράφεται ένας άνδρας με κοστούμι και χαρτοφύλακα να εισέρχεται στην πολυκατοικία της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ σε κοντινή απόσταση τον ακολουθεί ένα ακόμη άτομο.

Τα στοιχεία αυτά, σε απόλυτη συνάρτηση με τα δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στον χώρο του εγκλήματος, ταυτοποίησαν τον δράστη. Ο 28χρονος επιχείρησε να θολώσει τα ίχνη του, δηλώνοντας στις Αρχές 4-5 διαφορετικές διευθύνσεις. Παρά τις έρευνες σε όλα τα πιθανά κρησφύγετα και τις πιάτσες που σύχναζε, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να του περάσουν χειροπέδες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών.

Αποκαλυπτικό του μένους με το οποίο επιτέθηκε στο θύμα, είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του άγριου ξυλοδαρμού ο δράστης έσπασε το χέρι του. Στη συνέχεια, μετέβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες, δίνοντας ωστόσο ψευδή στοιχεία, ενώ δεν δίστασε να πουλήσει το λάπτοπ του δολοφονημένου δικηγόρου για μόλις 50 ευρώ.