Δολοφονία στη Γλυφάδα: «Άκουσα τους σπαραγμούς του πατέρα» - Τι αναφέρει ο άνδρας που κάλεσε την Άμεση Δράση

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες της υπόθεσης για τη δολοφονία στη Γλυφάδα. Ο άνδρας που εντόπισε τον 80χρονο και κάλεσε την 'Αμεση Δράση μετέφερε τα τελευταία λόγια του ηλικιωμένου πριν μαχαιρωθεί από το γιο του.

Όπως όλα δείχνουν ο 46χρονος είχε στήσει «καρτέρι» για να βρει την κατάλληλη στιγμή για την αποτρόπαια πράξη του. Μόλις οι αρχές έφτασαν στο σημείο εντόπισαν και τον δράστη και το μαχαίρι.

Ο θύτης είπε μάλιστα στην αστυνομία: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», ενώ είχε σκοτώσει και τηβν μητέρα του το 2014. Αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους, με μια εμφάνιση το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Μάρτυρας στη Γλυφάδα: «Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα»

Ο μάρτυρας μίλησε για όλα όσα άκουσε σήμερα το πρωί, στο δελτίο ειδήσεων του Alpha. «Δεν είδα, άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα να φωνάζει: Βοήθεια Παναγία μου, σώσε με. Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, όπως κάνει κάθε Κυριακή. Ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε.

Περίμενε μέσα στην πυλωτή, εκεί δίπλα που παίρνει το αυτοκίνητο ο πατέρας για να φύγει και του την έστησε. Πριν τον αποτελειώσει είπε ''παιδί μου τώρα πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο'' και μετά σιωπή. Ο δράστης δεν μίλησε καθόλου», υποστήριξε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό.

Το χρονικό της δολοφονίας

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο πριν από τις 08:00, κλήθηκαν οι αστυνομικοί για ένα περιστατικό στην οδό Γυθείου. Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος τον Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Άλλοι γείτονες του δράστη δήλωσαν νωρίτερα ότι περίμεναν να προβεί στη συγκεκριμένη πράξη δεδομένου του ιστορικού του ενώ τον χαρακτήρισαν ως άτομο «από πάντα εσωστρεφές».

«Εδώ στη γειτονιά, το 2014 νομίζω, ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, το βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε.

Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του» δήλωσε κάτοικος της γειτονιάς της Γυθείου στη Γλυφάδα. Όπως εξήγησε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί:

«Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε Ήταν αυτό που περιμέναμε», δήλωσε γειτόνισσα.

Και τέλος ανέφερε: «Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήτανε πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι' αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα»