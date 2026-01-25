Σοκ έχει προκαλέσει η στυγερή δολοφονία 80χρονου στη Γλυφάδα. Όπως όλα δείχνουν, θύτης είναι ο 46χρονος γιος του ο οποίος φέρεται να είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του το 2014.

Μάλιστα, αφού ομολόγησε την πράξη του δήλωσε στους αστυνομικούς: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Το Orange Press Agency εξασφάλισε τις πρώτες εικόνες από την οδό Γυθείου που έλαβε χώρα η αποτρόπαια πράξη.

Δολοφονία στη Γλυφάδα: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο πριν από τις 08:00, κλήθηκαν οι αστυνομικοί για ένα περιστατικό στην οδό Γυθείου. Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου – Συνελήφθη ο γιος του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος τον Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Το προφίλ του 46χρονου δράστη σύμφωνα με τις μαρτυρίες γειτόνων

Γείτονες του 46χρονου δήλωσαν ότι περίμεναν να προβεί στη συγκεκριμένη πράξη δεδομένου του ιστορικού του ενώ τον χαρακτήρισαν ως άτομο «από πάντα εσωστρεφές».

«Εδώ στη γειτονιά, το 2014 νομίζω, ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, το βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε.

Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του» δήλωσε κάτοικος της γειτονιάς της Γυθείου στη Γλυφάδα. Όπως εξήγησε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί:

«Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε Ήταν αυτό που περιμέναμε», δήλωσε γειτόνισσα.

Και τέλος ανέφερε: «Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήτανε πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι' αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα»