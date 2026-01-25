Δολοφονία στη Γλυφάδα: Εκτεταμένη η «μαύρη λίστα» του πατροκτόνου - «Ήθελε να σκοτώσει άλλους 10»

Κοντινός συγγενής του 46χρονου φονιά στη Γλυφάδα, αποκάλυψε πως μετά τη μητροκτονία που είχε διαπράξει τον Μάρτιο του 2014 ο δράστης, που τώρα σκότωσε τον πατέρα του, ήταν ότι ήθελε «να σκοτώσει άλλους 10».

Ήταν μέχρι τώρα γνωστό ότι ο δράστης είχε εκφράσει την επιθυμία να σκοτώσει, πέραν της μητέρας και του πατέρα του, και άλλα άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως τα αδέλφια του.

Σύμφωνα όμως με την τελευταία μαρτυρία, σχεδίαζε να σκοτώσει και άτομα που δεν ήταν άμεσα σχετιζόμενα με την οικογένεια.

Γλυφάδα: Άφησαν δηλωμένο δολοφόνο να προσέχει τον πατέρα του

Καίρια και αναγκαία ερωτήματα εγείρουν οι αποκαλύψεις για το παρελθόν του σήμερα 46χρόνου, κυρίως για τον λόγο που του είχε επιτραπεί να ζει ανεπιτήρητος, και μάλιστα να έχει αναλάβει τη μέριμνα του 80χρονου πατέρα του, τη στιγμή μπου είχε εκφράσει τέτοιες απειλητικές ανθρωποκτονικές τάσεις.

Το τραγικό, σύμφωνα με τη μαρτυρία του προαναφεθέντα συγγενή, ήταν πως ο ίδιος ο πατέρας του είχε καταβάλλει υπεράνθωπες προσπάθειες για να βγάλει τον 46χρονο από τη φυλακή μετά τη μητροκτονία, με τον δράστη να απελευθερώνεται άνευ όρων ή επιτήρησης.

Το οικογενειακό περιβάλλον του γνώριζε για τα προβλήματα του γιου, αλλά δυστυχώς κανείς αρμόδιος δεν υπήρχε για να παρακολουθεί την πορεία της ψυχικής του υγείας.

Όπως φυσικά αποδείχθηκε, τα ψυχοδραστικά φάρμακα που του είχαν συνταγογραφηθεί, είχε σταματήσει προ πολλού να τα παίρνει πριν την απονενοημένη του πράξη, ενώ στο μεσοδιάστημα ισχυριζόταν στους οικείους του ότι ακολουθούσε την αγωγή του.

Γλυφάδα: Το χρονικό της δολοφονίας

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο πριν από τις 08:00, κλήθηκαν οι αστυνομικοί για ένα περιστατικό στην οδό Γυθείου. Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος τον Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Διαβάστε ακόμα: Όταν το Μικρό Χωριό θάφτηκε στο χώμα: Η φονική κατολίσθηση στην Ευρυτανία

Άλλοι γείτονες του δράστη δήλωσαν νωρίτερα ότι περίμεναν να προβεί στη συγκεκριμένη πράξη δεδομένου του ιστορικού του ενώ τον χαρακτήρισαν ως άτομο «από πάντα εσωστρεφές».

«Εδώ στη γειτονιά, το 2014 νομίζω, ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, το βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε.

Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του» δήλωσε κάτοικος της γειτονιάς της Γυθείου στη Γλυφάδα. Όπως εξήγησε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί:

«Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε Ήταν αυτό που περιμέναμε», δήλωσε γειτόνισσα.

Και τέλος ανέφερε: «Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήτανε πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι' αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα»