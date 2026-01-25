Η δημοσιογραφική ομάδα του ΣΚΑΙ βρέθηκε στο σημείο «μηδέν» στο Μικρό Χωριό, μία κοινότητα της Ευρυτανίας που σημαδεύτηκε από την ίσως πιο φονική κατολίσθηση στα ελληνικά χρονικά, καθώς ολόκληρος ο οικισμός βρέθηκε κάτω από το χώμα.

Η κατολίσθηση που έλαβε χώρα το 1963, ήταν μια τραγική φυσική καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και στιγμάτισε με ένα μελανό σημείο στην ιστορία του.

Το «γλυκόπικρο» της υπόθεσης; Δεδομένης της έκτασης του φαινομένου, ήταν θαύμα που το χωριό δεν θρήνησε περισσότερους νεκρούς. Εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονταν εντός της εκκλησίας, όταν τη λειτουργία διέκοψε ένας βαρύγδουπος θόρυβος που αρχικά αγνόησαν.

Μικρό Χωριό: Η θέα της τραγωδίας

Οι κοινωνούντες έτρεξαν μετά έξω από τον ναό, θορυβημένοι από την ένταση των δονήσεων και του θορύβου. Αυτό που αντίκρυσαν, ήταν ένα μεταποκαλυπτικό θέαμα.

Διαβάστε ακόμα: Έκτροπα στον Ερυθρό Σταυρό: Πετούσε αίμα και ούρα σε γιατρούς - Στο «αμήν» οι υγειονομικοί

Σαν κάστρο από άμμο, το μεγαλύτερο μέρος του παλιού μαχαλά είχε κατρακυλήσει στην πλαγιά, παρασύροντας σπίτια, αποθήκες, στάνες και κάθε είδους υλικά.

«Σε χρόνο μηδέν ακούστηκε το μπαμ από πάνω, ρίνω μία ματιά έξω, και βλέπω το δάσος να έρχεται στον "αέρα"», μαρτυρά ένας κάτοικος.

«Η μέρα ήταν Κυριακή. Το ότι ήταν λίγα τα θύματα, είναι επειδή ο πολύς κόσμος ήταν στην εκκλησία. Είχαμε σχετικά λίγα θύματα με το μέγεθος της καταστροής», αναφέρει.

Μικρό Χωριό: Τα αίτια της τραγωδίας

Κάνει μάλιστα λόγο για αδιαφορία των αρμοδίων σε ξεκάθαρα σημάδια εκείνο το τελευταίο διάστημα, που προμήνυαν την καταστροφή.

«Είχαν αρχίσει δείγματα ότι κάτι πρόκειται να συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, με θορύβους, με σχισμή στο βουνό. Δεν αξιολογήθηκε σωστά τότε το γεγονός».

Ο Γιάννης Δημητρίου, γεωλόγος, δήλωσε αποτιμώντας το συμβάν: «Αυτό που έρχεται να επιδεινώσει το φαινόμενο της κατολίσθησης ήταν ότι είχε προηγηθεί ο Δεκέμβριος του 1962 και ο Γενάρης του 1963, με πολλές, ακραίες βροχοπτώσεις.

Ακριβώς πίσω από το βουνό, είχε αρχίσει να γεμίζει νερό η τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών. Το νερό όμως, με το βάρος του, προκάλεσε αντιδράσεις, μία μηχανική ανταπόκριση στα πετρώματα».

Τα αίτια ξεκάθαρα. Η άλλη πλευρά του χωριού, σαν φυσικό φράγμα, άρχισε να μετατοπίζεται εκ των έσω λόγω των πιέσεων, κάτι για το οποίο δεν είχε σχεδιάσει, πόσο μάλλον μεριμνήσει, ο υπεύθυνος του έργου.