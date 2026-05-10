Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Η μαρτυρία που ξεσκέπασε την υπόθεση - Πέταξαν τη σορό του στο ποτάμι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στον ποταμό Λουδία, στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό της σορού ενός 54χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να πυροβολήθηκε θανάσιμα. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο άτομα, ενώ ως πιθανό κίνητρο εξετάζονται διαφορές που σχετίζονται με υπόθεση ναρκωτικών. Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποδείχθηκε η μαρτυρία ενός πολίτη προς την Αστυνομία.

Σύμφωνα thestival.gr με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Το θύμα και οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 44 και 43 ετών, μετέβησαν σε κατοικία Ρομά στην περιοχή των Κυμίνων, προκειμένου να αναζητήσουν ναρκωτικές ουσίες που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε αποκρύψει εκεί ο 54χρονος.

Όταν διαπίστωσαν ότι οι ουσίες δεν βρίσκονταν στο σημείο, ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να άρπαξε το όπλο του τρίτου προσώπου της παρέας και να πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, θεωρώντας ότι τον είχε εξαπατήσει.

Οι δύο άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση συνελήφθησαν και, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκαν στους αστυνομικούς ότι μετέφεραν και πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν δέσει τη σορό με τούβλα, ώστε να βυθιστεί. Στον χώρο του εγκλήματος εντοπίστηκε ένας κάλυκας.

Η μαρτυρία που οδήγησε στην εξιχνίαση

Καθοριστικής σημασίας για την αποκάλυψη της δολοφονίας ήταν η κατάθεση ενός πολίτη, ο οποίος προσέγγισε αστυνομικό περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και ανέφερε ότι τα δύο παιδιά του είχαν γίνει μάρτυρες της ανθρωποκτονίας.

Ο ίδιος ενημέρωσε επίσης τις Αρχές ότι οι δύο δράστες τοποθέτησαν τη σορό σε αυτοκίνητο, δίνοντας μάλιστα και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Μετά τις σχετικές καταθέσεις στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο υπόπτων.

Τις τελευταίες ώρες, στελέχη της ΕΜΑΚ πραγματοποιούν εντατικές έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού.