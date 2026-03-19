Δολοφονία στην Καλαμαριά: Αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας του 19χρονου φίλου του θύματος

Ενώπιον της ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα (19/03) ο 19χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν παρών στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη. Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τo voria.gr, έχει υποβληθεί αίτημα από την πλευρά του 23χρονου, βασικού κατηγορούμενου για την υπόθεση, περί αναβάθμισης του κατηγορητηρίου για τον 19χρονο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 19χρονος ήταν να απολογηθεί χθες Τετάρτη (18/03), ωστόσο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα.

Ο 23χρονος που κατηγορείται κρίθηκε χθες προσωρινά κρατούμενος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, σημειώνοντας ότι αυτός δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, ακόμα και με σφυρί, από άτομα που δεν γνώριζε, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν χρησιμοποίησε το μαχαίρι και δεν ήξερε ποιον χτύπησε και τι τραύματα προκάλεσε.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Mega, μετά τον φόνο, ο 23χρονος φέρεται να κάλεσε κορυφαίο αθλητικό παράγοντα για τον βοηθήσει να διαφύγει.