Δολοφονία στην Καλαμαριά: «Ήθελα μόνο να προστατευθώ» - Όσα υποστηρίζει ο 23χρονος κατηγορούμενος

O 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά πήρε σήμερα (17/03) προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, ωστόσο στο φως έρχονται όσα είχε υποστηρίξει προανακριτικά.

Όπως είχε υποστηρίξει στις Αρχές «είχα βγει βόλτα κι όταν γύρισα πάρκαρα και πήγα να μπω στην πολυκατοικία. Τότε είδα τρεις πολύ κοντά μου και ο ένας κρατούσε σφυρί. Μου είπε ''Τώρα σε βρήκαμε, θα σε γ....''. Εγώ ρώτησα ''γιατί εμένα;''

Άρχισα να τρέχω να ξεφύγω. Νωρίτερα είχα δει και άλλους δύο πιο μακριά. Οπότε συνολικά ήταν πέντε. Καθώς έτρεχα, ένας μου έβαλε τρικλοποδιά κι έπεσα. Με περικύκλωσαν και με χτύπησαν πέντε φορές με το σφυρί στο κεφάλι αλλά και σε όλο το σώμα. Ταυτόχρονα με χτυπούσαν με χέρια και πόδια και νομίζω ότι ένιωσα και κλειδιά και κάποιο μαχαίρι. Με χτυπούσαν τέσσερα άτομα και το πέμπτο με τραβούσε βίντεο.

Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσουν. Μου έπεσε από την τσέπη ένα μαχαίρι που χρησιμοποιώ στη δουλειά μου και προκειμένου να μην με σκοτώσουν, γιατί με χτυπούσαν με σφυρί στο κεφάλι, προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντάς το στα τυφλά, ενώ ήμουν ακόμα ξαπλωμένος.

Χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί. Προσπάθησαν απλά να ανακόψω την επίθεση που δεχόμουν. Δεν το έκανα επίτηδες, ήθελα μόνο να προστατευτώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που συνέβησαν. Το μαχαίρι το πέταξα αργότερα σε έναν υπόνομο κοντά στο σπίτι μου. Μετά από αυτό το χτύπημα τα άτομα με άφησαν και άρχισαν να τρέχουν σε διαφορετικές τα τρία από τα υπόλοιπα δύο. Θα ήθελα να εκφράσω την λύπη μου στην οικογένεια που έχασε το παιδί της».

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί κι ο 19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα κι ένα ακόμη άτομο.

«Yπάρχει ομερτά γύρω από το έγκλημα»

Σε δήλωσή του, όπως αναφέρει το Orange Press Agency, ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, είπε ότι υπάρχει αμείωτο ενδιαφέρον «από όλο το πανελλήνιο, αλλά πρωτίστως της οικογένειας που θρηνεί τον 20χρονο νέο να μάθει και να ακούσει ποια είναι η θέση αυτού του κατηγορουμένου. […] Σήμερα, για άλλη μια φορά ο κατηγορούμενος ακολούθησε μια υπερασπιστική οδό και ζήτησε να μην απολογηθεί σήμερα και κατάφερε να πάει την επόμενη μέρα».

Ο κ. Σπυράτος τόνισε πως η απολογία παρατείνεται προκειμένου να προετοιμαστεί ο κατηγορούμενος, «για να δει τι θα πει, ποια θα είναι η τελική του θέση. Η αλήθεια όμως, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι μία. Όταν ένας κατηγορούμενος έρχεται και λέει την αλήθεια, την αποτυπώνει από την πρώτη, που λέμε, ειλικρινή προανακριτική του απολογία. Αυτά που είπε εν ολίγοις δεν μπορεί και να το αλλάξει».

Καταλήγοντας, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος σημείωσε ότι υπάρχει ομερτά γύρω από το έγκλημα και μετέφερε έκκληση της οικογένειας για μαρτυρίες και πληροφορίες:

«Η οικογένεια κάνει μία έκκληση σε όλους τους παράγοντες, είτε αυτοί είναι πρόσωπα εμπλεκόμενα στο επεισόδιο είτε είναι πρόσωπα αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν κάτι είτε από μπαλκόνι, είτε περνώντας είτε είχαν ακούσει κάτι από εμπλεκόμενα πρόσωπα, να έρθουν και να, να συνεισφέρουν σε αυτή την

έρευνα. Διότι όπως είδαμε και έχει επιβεβαιωθεί και μέχρι σήμερα υπάρχει μία ομερτά, υπάρχει μία σιωπή και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει και η στάση του κατηγορουμένου, ο οποίος πάλι σήμερα δεν ήταν σε θέση να απολογηθεί.»

Τόσο ο 19χρονος, που κρατείται, όσο και το δεύτερο πρόσωπο, που αναζητείται από τις Αρχές, κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε νωρίτερα σήμερα πως εντατικοποιούνται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου εμπλεκομένου.