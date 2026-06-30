Δολοφονία στην Καλλιθέα: Παραδόθηκε στις Αρχές 17χρονος που δεν συμπεριλαμβανόταν στη δικογραφία

Νέες εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στην υπόθεση της φονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, με θύμα έναν 15χρονο, καθώς πριν από λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, παραδόθηκε αυτοβούλως στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας, ένας 17χρονος, ομολογώντας ότι συμμετείχε στο επεισόδιο.

Σημειώνεται πως ο 17χρονος δεν βρισκόταν ανάμεσα στους 17 που είχαν ταυτοποιηθεί για το αιματηρό επεισόδιο στην Καλλιθέα και αποτελεί τον 18ο κατηγορούμενο για την υπόθεση, ενώ ήταν στην παρέα του φερόμενου δράστη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι παραδόθηκε στις Αρχές, πριν προλάβουν να τον ταυτοποίησουν καθώς στον τόπο της συμπλοκής είχε βρεθεί και ένα παπούτσι το οποίο είχε μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εκτιμάται πως του ανήκει.

Μέσω του δικηγόρου του, ο 17χρονος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με τον θάνατο του παιδιού ενώ δήλωσε πως διατίθεται να συνεργαστεί με τις Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακιβώς συνέβη την μοιραία νύχτα.