Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ή εγώ ή αυτός» - Τι ισχυρίστηκε ο 44χρονος δράστης

Στον εισαγγελέα έχει οδηγηθεί ο 44χρονος προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες για τον θανάσιμο πυροβολισμό του 50χρονου στο Αγρίνιο το Σάββατο (17/01).

Ο άνδρας, που κρατείται από χθες, μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα νωρίτερα σήμερα και φάνηκε να είναι ιδιαίτερα ψύχραιμος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ.

Αναμένεται να ζητήσει 48ωρη προθεσμία για να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο δεν υπάρχουν συγκεντρωμένοι συγγενείς ή φίλοι του θύματος, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, γεγονός που κατευνάζει τους φόβους για αντίποινα.

Τι υποστήριξε ο 44χρονος δράστης

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι ήταν σε άμυνα.

Ειδικότερα, είπε πως είδε τον 50χρονο να τον σκοπεύει με καραμπίνα και πυροβόλησε πριν το κάνει εκείνος.

«Η αυτός ή εγώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Από την αυτοψία στο σημείο, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του. Το θύμα φαίνεται ότι ακολούθησε τον 44χρονο, αλλά εκείνος σταμάτησε σε ένα σημείο και όταν έφτασε το όχημα πυροβόλησε σε βάρος του.

Αρχικά, πυροβόλησε μία φορά στο παρμπρίζ με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι και ύστερα άλλες δύο φορές στο πίσω μέρος.

Αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να φανεί με ποιον κι αν μίλησε ο 44χρονος πριν και μετά τον φόνο.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η σύζυγος του θύματος

Η σύζυγος του 50χρονου είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μετά βίας αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει.

Συγγενείς της την έχουν μεταφέρει σε σπίτι εκτός του χωριού και παρακολουθείται από γιατρό.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο. «Ήταν μία ιστορία που ίσως μπορεί να χαρακτηριστεί αναμενόμενη» φαίνεται να δηλώνουν.