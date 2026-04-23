Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Όσα είναι γνωστά για τον 20χρονο ύποπτο - Η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ήδη προκύπτουν νέες πληροφορίες για τον 20χρονο που έχει προσαχθεί, ως ύποπτος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος ξεψύχησε μετά από θανάσιμο πλήγμα στην καρδιά με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω προσήχθη από την αστυνομία, και τώρα θα του ασκηθεί πίεση για να διευκρινιστεί εάν ήταν το δικό του «χέρι» που σκότωσε τον 27χρονο.

Μάλιστα ο 20χρονος φέρεται να παραδόθηκε παρουσία δικηγόρου, καθώς κατόπιν πίεσης από το περιβάλλον του, αποφάσισε πως εάν ανέμενε επιχείρηση σύλληψης, μπορεί να δυσχέραινε τη θέση του.

Φόνος στον Άγιο Δημήτριο: Το υπόβαθρο του 20χρονου

Αναφέρεται ακόμα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, πως το κίνητρο της δολοφονίας δεν ήταν οπαδικό, αλλά αφορμή στάθηκε ερωτική αντιζηλία μεταξύ των δύο αντρών.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως, καθώς ο 20χρονος υπηρετούσε θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό, δεν θα μεταχθεί αύριο (24/4) στην Ευελπίδων για να εκτελεστεί το ένταλμά του, αλλά στο Ναυτοδικείο του Πειραιά.

Νωρίτερα σήμερα, η ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε τραύμα από νύσσον και τέμνον όργανο, καθώς και σημάδια πάλης, στη σορό του 27χρονου, ενώ τώρα αναζητέιτια πάνω του τυχόν ξένο γενετικό υλικό.

Φόνος στον Άγιο Δημήτριο: Το «αντίο» του πατέρα

Με μια σπαρακτική ανάρτηση προχώρησε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο πατέρας του, ο οποίος είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για το συμβάν και μετέβη στον χώρο για έρευνα. Τραγική ειρωνεία είναι πως δεν γνώριζε πως ο νεκρός είναι ο ίδιος του ο γιος.

Την Πέμπτη προχώρησε σε ανάρτηση στα social media αποχαιρετώντας με συγκίνηση τον γιο του. Συγκεκριμένα ο ίδιος έγραψε: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου».