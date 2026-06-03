Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη των δύο νεαρών γυναικών και του νεαρού άνδρα που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο τον περασμένο Απρίλιο.

Ο πατέρας του θύματος κατέθεσε περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε από την υπηρεσία του για περιστατικό στο πάρκο Ασυρμάτου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ανέφερε στο δικαστήριο, πως έσπευσε στο σημείο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και βρέθηκε αντιμέτωπος με το θέαμα του νεκρού παιδιού του, στο ίδιο μέρος όπου, όπως είπε, συνήθιζαν να παίζουν μαζί μπάλα.

«Το παιδί μου ξεψύχησε στο σημείο που έπαιζε μπάλα μαζί μου. Ο κατηγορούμενος του άφησε και έφυγε. Δεν του είπε ρε αλήτη τι έκανες, δολοφόνε. Άφησε τον Θεόφιλο να σφαδάζει», είπε ο πατέρας στο δικαστήριο σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ενώ αναφέρθηκε και στο τηλεφώνημα που είχε με μία εκ των δύο γυναικών που κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία και ότι του έλεγε με δάκρυα στα μάτια ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τη δολοφονία του γιου του.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Δημήτριος: Προφυλακιστέος ο 20χρονος - Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του αναφέρθηκε και στη σχέση του 27χρονου με μία κατηγορούμενη, την πρώην σύντροφό του. Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην κατηγορούμενη, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς και αποχώρησε προσωρινά από την αίθουσα, φωνάζοντας «Δεν αντέχω άλλο», με τη μητέρα του θύματος να απαντά «Εγώ δεν μπορώ».

Ο πατέρας του 27χρονου εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, 20 ετών, ο οποίος βρισκόταν στο πάρκο τη στιγμή της δολοφονίας, γνώριζε εκ των προτέρων τι επρόκειτο να συμβεί.

Νωρίτερα, η πλευρά των κατηγορουμένων υπέβαλε αίτημα αναβολής της δίκης, το οποίο απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν τον διαχωρισμό της υπόθεσης και την παραπομπή του 22χρονου κατηγορουμένου να δικαστεί για συνέργεια.

Η δίκη είναι σε εξέλιξη με την εξέταση μαρτύρων.