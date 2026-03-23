Στα χέρια της Δικαιοσύνης βρίσκονται πλέον οι φερόμενοι ως δράστες για την άγρια δολοφονία του 51χρονου γνωστού τραγουδιστή. Οι δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 18 ετών, που συνελήφθησαν από τις Αρχές, οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, σηματοδοτώντας μια καθοριστική εξέλιξη στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 17χρονος βασικός ύποπτος έχει ήδη «σπάσει» και ομολόγησε την πράξη του.

Όπως προέκυψε, επιτέθηκε στο θύμα με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», καταφέροντάς του το θανατηφόρο χτύπημα. Αναφορικά με το κίνητρο της δολοφονίας, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των νεαρών και του 51χρονου, με φόντο διαφορές για υπόθεση ναρκωτικών.

Το άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε την Κυριακή (22/03), όταν ο Γ.Τ βρέθηκε νεκρός, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, στην είσοδο ενός σπιτιού.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, το σπίτι είχε παραχωρηθεί στο θύμα από έναν γνωστό του (ο οποίος αρχικά προσήχθη) για να περάσει το βράδυ.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη, ο τραγουδιστής έφτασε στο σημείο μαζί με μία γυναίκα και τους δύο νεαρούς.

Καταλυτικό ρόλο στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών έπαιξε υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο κατέγραψε τους δύο νεαρούς να τρέπονται σε φυγή αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση.