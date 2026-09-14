Δομή Σιντικής: Νέα επεισόδια μια εβδομάδα μετά τις καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες

Σοβαρά επεισόδια λαμβάνουν χώρα στη δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες και σήμερα (14/09) μια ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το συρματόπλεγμα και να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών, μετά από πέτρες που τους έριξαν κρατούμενοι, τους απέτρεψαν σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

«Οι αστυνομικοί δεν μπορούν και δεν πρέπει να καλύπτουν με τα σώματά τους τις ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας» , δήλωσε μεταξύ άλλων στο thestival.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Σερρών, Γιάννης Κούνιος.

Την ίδια στιγμή οι καταγγελίες για τη δομή «πάνε και έρχονται». Μετανάστες και πρόσφυγες καταγγέλλουν απάνθρωπες συνθήκες και πρακτικές, με πιο πρόσφατη είδηση την επιστολή 300 ατόμων πριν από μια εβδομάδα (07/09), όπου έκαναν λόγο για φίδια, έντομα και ανεπαρκή σίτιση. Μάλιστα, μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικόνιζε το γεύμα τους, το οποίο - κατά τις ίδιες καταγγελίες - βρισκόταν «ένα 24ωρο εκτός ψυγείου εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών».