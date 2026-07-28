Δραματική τροπή στο Γαλάτσι: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 80χρονου - Δύο άτομα στο «κάδρο»

Η απόφραξη των αεροφόρων οδών εκτιμά ο ιατροδικαστής πως προκάλεσε τον θάνατο του 80χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, το περασμένο Σάββατο, στην οδό Ανδρούτσου στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, χθες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, και προέκυψε πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Οι ερευνητές της αστυνομίας, εκτιμούν πως ο δράστης τοποθέτησε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του θύματος και τον έπνιξε.

Στο μαξιλάρι βρέθηκαν κηλίδες αίματος, και μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εργαστήρια της Aστυνομίας. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του από τον γιο του, καθώς δεν απαντούσε στο σταθερό και κινητό του τηλέφωνο.

Γαλάτσι - Δύο άτομα στο «κάδρο»

Ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό του, γεγονός που ανησύχησε τον ιατροδικαστή και του αστυνομικούς της Ασφάλειας Γαλατσίου.

Την έρευνα για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών, που αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας στη περιοχή του έγινε το έγκλημα, αλλά και μαρτυρίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατά την έρευνα που έκαναν στο διαμέρισμα δεν εντόπισαν ούτε ίχνη πάλης ούτε ίχνη παραβίασης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι πιθανό ο ηλικιωμένος να ήξερε τον δράστη ή τους δράστες.

Παράλληλα αναστάτωση υπήρξε μόνο στο υπνοδωμάτιο του ηλικιωμένου, καθώς ο δράστης φαίνεται να βρήκε εκεί αυτό που έψαχνε και έπειτα εξαφανίστηκε.

Δύο άτομα που φαίνεται να είχαν σχέση με τη φροντίδα του ηλικιωμένου άνδρα, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των ερευνητών, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται.