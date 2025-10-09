Δροσιά: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που πυροβόλησε 38χρονο - Επικαλέστηκε ψυχωτική διαταραχή

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος που φέρεται πως έστησε ενέδρα και πυροβόλησε 38χρονο άνδρα στη Δροσιά.

«Αποδέχομαι την πράξη μου και ζητάω συγνώμη, είμαι μετανιωμένος. Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυό-τρεις μέρες πριν το συμβάν, είχα σταματήσει να λαμβάνω τη φαρμακευτική μου αγωγή, με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα.

Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας προς το θύμα, αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν λάμβανα κανονικά τα φάρμακα μου. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν», είπε ο 29χρονος.

Η υπόθεση με τους πυροβολισμούς σε βάρος ενός 38χρονου στη Δροσιά εξιχνιάστηκε τις προηγούμενες μέρες, με τις Αρχές να έχουν στα «χέρια» τους τον 29χρονο, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα.

Οι κατηγορίες που του αποδώθηκαν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων μετά την απολογία του στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο 29χρονος, θα κρατηθεί προσωρινά μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση και ζήτησε διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επικαλούμενος ψυχωτική διαταραχή.

Δροσιά: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον 29χρονο

«Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 38χρονου άνδρα, η οποία σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Δροσιάς.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 30-9-2025, ο 29χρονος προσέγγισε τον 38χρονο την στιγμή που εξέρχονταν από την οικία του στην περιοχή της Δροσιάς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και τον πυροβόλησε 3 φορές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησε τον 29χρονο ημεδαπό ως δράστη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι τον εντόπισαν να κινείται με όχημα απογευματινές ώρες της 4-10-2025 στο νησί της Ζακύνθου.

Του έκαναν σήμα για έλεγχο όμως ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 38χρονου καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».