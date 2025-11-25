Μενού

Δυναμικό «παρών» στο Σύνταγμα ενάντια στη βία γυναικών - Τι συμβολίζει το μωβ χρώμα στα ρούχα και τα πλακάτ

Οι πρώτες εικόνες από την πορεία στο Σύνταγμα για την τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειξης Βίας κατά των Γυναικών.

Reader symbol
Newsroom
πορεία γυναίκες
Πορεία στο Σύνταγμα για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειξης Βίας κατά των Γυναικών | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειξη της Βίας κατά των γυναικών και το παρών δίνουν γυναίκες (και όχι μόνο) όλων των ηλικιών στο Σύνταγμα και τα Προπύλαια

Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ξεκίνησαν στις 17:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με πορεία να κατευθύνεται προς το Σύνταγμα. 
Μάλιστα, οι γυναίκες φοράνε μωβ αποχρώσεις ή κρατάνε μωβ πλακάτ. Τι δηλώνει όμως το μωβ χρώμα; 

Το μωβ χρώμα , αντιπροσωπεύει «πιστότητα, σταθερότητα στο σκοπό, ακλόνητη σταθερότητα σε έναν σκοπό» και έχει καθιερωθεί ως χρώμα φεμινισμού καθώς μωβ, λευκό και πράσινο φορούσαν οι σουφραζέτες το 1908 στον αγώνα τους. 

πορεία
Πορεία στο Σύνταγμα για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειξης Βίας κατά των Γυναικών | EUROKINISSI
πορεία
Πορεία στο Σύνταγμα για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειξης Βίας κατά των Γυναικών | EUROKINISSI

Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ξεκίνησαν στις 17:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με πορεία να κατευθύνεται προς το Σύνταγμα. 

Διαβάστε επίσης: Πόσο προστατεύει ο νόμος τις γυναίκες απέναντι στη βία σήμερα;

Τα συνθήματα στα πλακάτ όπως φαίνεται και στις πρώτες εικόνες από το Σύνταγμα είναι «Η Πατριαρχία σκοτώνει», «Ευρώπη της Ειρήνης - Ευρώπη της Ζωής», «Με τις Γυναίκες στην Πρώτη Γραμμή», «Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες». 

πορεία
Διαδηλώτρια στην πορεία κατά της βίας γυναικών στο Σύνταγμα | EUROKINISSI
πορεία γυναίκες
Ημέρα Εξάλειξης Βίας κατά των Γυναικών | EUROKINISSI
πορεία
Πορεία στο Σύνταγμα για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειξης Βίας κατά των Γυναικών | EUROKINISSI
πορεία
Διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα στην πορεία κατά της βίας των Γυναικών | EUROKINISSI

 


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ