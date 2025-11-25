Δυναμικό «παρών» στο Σύνταγμα ενάντια στη βία γυναικών - Τι συμβολίζει το μωβ χρώμα στα ρούχα και τα πλακάτ

Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειξη της Βίας κατά των γυναικών και το παρών δίνουν γυναίκες (και όχι μόνο) όλων των ηλικιών στο Σύνταγμα και τα Προπύλαια.
Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ξεκίνησαν στις 17:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με πορεία να κατευθύνεται προς το Σύνταγμα.
Μάλιστα, οι γυναίκες φοράνε μωβ αποχρώσεις ή κρατάνε μωβ πλακάτ. Τι δηλώνει όμως το μωβ χρώμα;
Το μωβ χρώμα , αντιπροσωπεύει «πιστότητα, σταθερότητα στο σκοπό, ακλόνητη σταθερότητα σε έναν σκοπό» και έχει καθιερωθεί ως χρώμα φεμινισμού καθώς μωβ, λευκό και πράσινο φορούσαν οι σουφραζέτες το 1908 στον αγώνα τους.
Τα συνθήματα στα πλακάτ όπως φαίνεται και στις πρώτες εικόνες από το Σύνταγμα είναι «Η Πατριαρχία σκοτώνει», «Ευρώπη της Ειρήνης - Ευρώπη της Ζωής», «Με τις Γυναίκες στην Πρώτη Γραμμή», «Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες».
