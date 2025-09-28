Δυνατές στιγμές στο Σύνταγμα: Δρομείς χαιρετούν και αγκαλιάζουν τον Πάνο Ρούτσι

Πολύ όμορφες και συγκλονιστικές στιγμές διαδραμματίστηκαν στο Σύνταγμα το πρωί της Κυριακής (28/9), στο πλαίσιο του «Greece Race for the Cure 2025» για τον καρκίνο του μαστού, καθώς πολλοί δρομείς σταμάτησαν και χαιρέτησαν τον απεργό πείνας για 14η μέρα Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητάει τοξικολογικές εξετάσεις και ταυτοποίηση dna για τον αδικοχαμένο γιο του Ντένις.

Οι δρομείς αρχικά του φώναζαν να δείξει δύναμη και να συνεχίσει τον δίκαιο αγώνα του και πως στέκονται στο πλευρό του. Ο ίδιος πήγε κοντά και τους χαιρέτησε για την προσπάθειά τους και από κει και πέρα οι εικόνες ήταν ακόμα πιο δυνατές.

Διαβάστε ακόμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για το Greece Race for the Cure 2025: Κλειστός ο σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Αρκετοί σταμάτησαν χαιρέτησαν και αγκάλιασαν τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος εμφανώς καταβεβλημένος και συγκινημένος τους ασπάστηκε και τους ευχαρίστησε.

Πάνος Ρούτσι | eurokinissi/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Πάνος Ρούτσι | eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Πάνος Ρούτσι | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Πάνος Ρούτσι | Eurokinissi/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Πάνος Ρούτσι | Eurokinissi/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Πάνος Ρούτσι | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Πάνος Ρούτσι | Eurokinissi/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Πάνος Ρούτσι | Eurokinissi/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Διαβάστε ακόμα: Ντένις Ρούτσι: Βαγόνι 5, θέση 22 - Δεν υπήρχε σε καμία λίστα - «Μπαμπά θα αργήσουμε»

Για 14η ημέρα, δίπλα στον Πάνο Ρούτσι βρίσκεται η σύζυγός του, αλλά και ο φίλος Δημήτρης Οικονομόπουλος που μεταφέρθηκε προχθές στο νοσοκομείο.

Ο κ. Ρούτσι λέει πως δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας και τον αγώνα του, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της οικογένειας αναφορικά με τον θάνατο του γιου της στην τραγωδία των Τεμπών.

Καθημερινά συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου προκειμένου να συμπαρασταθεί στην οικογένεια Ρούτσι. Σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις συμπαράστασης.

Επιβαρυμένη η κατάσταση της υγείας του

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του, ο κ. Ρούτσι είναι εμφανώς καταβεβλημένος καθώς διανύει την 14η μέρα απεργίας πείνας. Η παθολόγος που τον παρακολουθεί ανέφερε ότι έχει χάσει περισσότερα κιλά από το αναμενόμενο για τις μέρες που πραγματοποιεί την απεργία πείνας. Και επίσης, επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του ενώ δεν είναι ξαπλωμένος αλλά βρίσκεται σε διαρκή κίνηση, και επαφή με τον κόσμο.

Ο κ. Δημήτρης Οικονομόπουλος που έκανες 12 μέρες απεργία πείνας συμπαράσταση στον κ. Ρούτσι – χωρίς να έχει χάσει κάποιο δικό του πρόσωπο – εκτός από τα λιποθυμικό επεισόδιο που είχε, μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο, και έπειτα από παρότρυνση των γιατρών σταμάτησε την απεργία πείνας καθώς δεν το έπρεπε η κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του.

«Ευχαριστώ τον κόσμο που με στηρίζει – Συνεχίζω τον αγώνα δικαίωσης»