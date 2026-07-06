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Εκκενώνεται ο οικισμός Αγία Ελένη στην Τροιζηνία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας, ενώ μαίνεται η φωτιά στην περιοχή. Εκκενώνεται ο οικισμός, με νέο μήνυμα του 112.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | ilialive.gr via Eurokinissi
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Ενισχύθηκαν για δεύτερη φορά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική εκταση, ενώ στην περιοχή οι ριπές των ανέμων φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Εκκενώνεται ο οικισμός Αγία Ελένη λόγω της φωτιάς στην Τροιζηνία

Σημειώνεται ότι έχουν σταλεί στους κατοίκους δύο μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο εκδόθηκε στις 17:18 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζήνιας ενώ το δεύτερο στις 17:47 εκδόθηκε για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Αγία Ελένη προς Άνω Φανάρι Τροιζήνας.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας για την διερεύνηση των αιτιών της.

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