Φωτιά τώρα στην Καβάλα: Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην #Καβάλα.

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026