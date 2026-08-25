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Φωτιά τώρα στην Καβάλα: Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Καβάλα, σε περιοχή του του δήμου Παγγαίου, ενώ για την κατάσβεση έσπευσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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