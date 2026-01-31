Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη - Πέθανε ο σύντροφός της

Έφυγε από τη ζωή ο επί 27 χρόνος σύντροφος της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Πύρρος Αναγνωστόπουλος.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός του μέσα από ανάρτηση στα social media:

«Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι! Kαι μαντέψτε... μόλις κέρδισε ο αγαπημένος μου θείος ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο ανιψιός του Πύρρου Αναγνωστόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε νοσηλευτεί στις αρχές του χρόνου στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικού προβλήματος, ενώ πήρε εξιτήριο στα μέσα του μήνα. Τότε είχε γνωστοποιηθεί ότι ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος ήταν κλινήρης, αντιμετωπίζοντας κινητικά προβλήματα και δεν μπορούσε να την επισκεφτεί.

Όσα έλεγε ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος την αγάπη τους με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη

Τον Φεβρουάριο του 2024 όταν η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε νοσηλευτεί για μερικές ημέρες στο νοσοκομείο, ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος είχε μιλήσει για τη σύντροφό του: «Είμαστε 25 χρόνια μαζί. Δεν είναι μόνο η αγάπη που έχουμε, είναι το δέσιμο που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ένα. Νιώθω πολύ ευχάριστα που με θέλει δίπλα της, είναι ωραία η ζωή μας με τη Ζωζώ.

Το “Μόνο που σε κοιτώ λιώνω” είναι ένα τραγούδι της που με συγκινεί πολύ. Ό,τι τραγούδι και να μου πει, ό,τι και να κάνει το απολαμβάνω, και τον Εθνικό Ύμνο να πει, θα το χαρώ. Μόνο που με κοιτάει η Ζωζώ, γεμίζει από ευχαρίστηση, το πρόσωπό της λάμπει, και η ψυχή της φαντάζομαι για να είναι τόσο χαρούμενη.

Η Ζωζώ είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Ή Ζωζώ ή Πύρρος, είναι το ίδιο, σαν να έχουμε μια σύνδεση εσωτερική. Είμαστε πάντα μαζί. Ένας άνθρωπος που έχει δεθεί τόσο με κάποιον άλλον, πάντα φροντίζει για το καλό του άλλου. Όταν υπάρχει αγάπη, το μόνο που θες είναι να περνά ο άνθρωπός σου καλά και να τον φροντίζεις».