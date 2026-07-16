Ο Γιώργος Ελεύθερας θέλησε να αποχαιρετήσει τον καλό φίλο του, Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών, μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

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Οι δυο τους είχαν γνωριστεί μέσα στο ριάλιτι BAR του Mega το 2002 και έγιναν στενοί φίλοι από την αρχή, ενώ μετά την αποχώρησή τους από το παιχνίδι έφτιαξαν μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα, αδερφό του Γιώργου, το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» που γνώρισε επιτυχία.

«Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα», έγραψε στο post του ο Γιώργος Ελεύθερας για τον Λορέντζο Καριέρε, το οποίο συγκίνησε τους followers του.