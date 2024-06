Δύτες ψάχνουν στα νερά για τον Μάικλ Μόσλεϊ - Στην επιχείρηση εντοπισμού του και ο σκύλος Σκαρ

Στην τρίτη ημέρα μπαίνουν οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δημοσιογράφου του BBC Μάικλ Μόσλεϊ που αγνοοείται από την Τετάρτη (05/06) όταν χάθηκαν τα ίχνη του στη Σύμη.

Όπως αναφέρει η Mirror, στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν ελικόπτερα, drones, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, εθελοντές αλλά και δύτες προκειμένου να βρουν κάποιο στοιχείο που θα τους φέρει κοντά στον 67χρονο Βρετανό.

Τις έρευνες δυσχεραίνουν οι καιρικές συνθήκες καθώς στη Σύμη επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από το νησί της Ρόδου έχουν καταφτάσει ενισχύσεις και συγκεκριμένα ομάδα έξι πυροσβεστών με ένα όχημα καθώς και ομάδα drones.

Michael Mosley missing UPDATES: Expert police dog joins search as CCTV emerges https://t.co/58eUT4Vi4W pic.twitter.com/aomtqVbhFa — The Mirror (@DailyMirror) June 7, 2024

Ο αντιδήμαρχος Σύμης, Ηλίας Χάσκας, επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA ότι δύτες ψάχνουν στο νερό ενώ στις έρευνες συμμετέχει το τοπικό λιμενικό.

Ειδικα εκπαιδευμένος σκύλος στις έρευνες

«Όλα τα περιπολικά μας σκάφη ψάχνουν… περίπου πέντε και επίσης όλα τα ιδιωτικά σκάφη, τα εμπορικά σκάφη γνωρίζουν επίσης το περιστατικό και τον αναζητούν και αυτά» αναφέρει η τοπική ακτοφυλακή.

Όπως προαναφέρθηκε, στις έρευνες συμμετέχει και ο σκύλος Σκαρ, που έφτασε στο νησί με το πλοίο της γραμμής την Παρασκευή (07/06). Ο συγκεκριμένος σκύλος είναι ειδικά εκπαιδευμένος στον εντοπισμό ανθρώπων σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Το σκυλί μπορεί να εντοπίσει μυρωδιά. Μπορεί να βρει κάποιον είτε ζωντανός είναι είτε νεκρός», δηλώνει ο ιδιοκτήτης του.

Ποιος είναι ο Dr Μάικλ Μόσλεϊ

Ο 67χρονος Μάικλ Μόσλεϊ είναι γνωστός - μεταξύ άλλων - για προγράμματα όπως η σειρά του BBC «Trust Me, I'm a Doctor» και παρουσίες στο The One Show του BBC και στο This Morning του ITV.

Χάρη στη δουλειά του στα ντοκιμαντέρ, ο Μόσλεϊ έχει λάβει βραβεία όπως ένα Emmy για το επιστημονικό ντοκιμαντέρ The Human Face. Διατηρεί επίσης στήλη στη Daily Mail και έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές εκπομπές για διατροφή και άσκηση.

Έχει τέσσερα παιδιά με την σύζυγό του Κλαιρ Μπέιλι Μόσλεϊ, που είναι επίσης γιατρός, συγγραφέας και ασχολείται με την υγιεινή ζωή. Είναι υποστηρικτής της διαλειμματικής νηστείας και ιδιαίτερα της διατροφής 5:2 αλλά και τη δίαιτας The Fast 800.