Σαρώνουν τη Σύμη με drone για τον Μάικλ Μόσλεϊ - Συμπληρώνονται 48 ώρες από την εξαφάνιση

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του δημοσιογράφου του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του στη Σύμη παραμένουν άκαρπες, ενώ συμπληρώνεται ένα 48ωρο από την εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται σε ένα μονοπάτι που οδηγεί από την παραλία του Αγίου Νικολάου στο Πεδί. Ο Μάικλ Μόσλεϊ είχε πάει για μπάνιο και ενημέρωσε τη σύζυγό του ότι επιστρέφει προς το ξενοδοχείο περπατώντας ένα μονοπάτι και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.

Η παραλία από την οποία αναχώρησε ο 67χρονος δεν έχει δυσπρόσιτα σημεία και δεν υπάρχει γκρεμός. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ αν ο παρουσιαστής έπεφτε στη θάλασσα σίγουρα θα τον έβλεπε κάποιος καθώς υπάρχουν ιστιοφόρα. Ταυτόχρονα, το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε στο δωμάτιο όπου διέμενε με τη σύζυγό του.

Έρευνες με drone

Στην περιοχή έχει σηκωθεί drone που χαρτογραφεί το έδαφος. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες και η τοπική εθελοντική ομάδα που είναι ενταγμένη στην Πολιτική Προστασία.

Οι έρευνες για τον Μόσλεϊ θα επεκταθούν και πέρα του μονοπατιού, στην πεδιάδα του Πεδί, αφού οι αρχές δεν αποκλείουν να ακολούθησε κάποιο άλλο δρόμο ή μονοπάτι.

Στη Σύμη καταφθάνουν πολλά τηλεοπτικά συνέργεια από το εξωτερικό. Ήδη έφτασε συνεργείο από την αγγλική τηλεόραση αναμένεται το BBC καθώς και δημοσιογράφοι από εφημερίδες της Αγγλίας, οι οποίοι δίνουν συνεχώς ανταποκρίσεις για την πορεία των ερευνών.

Ποιος είναι ο Δρ Μάικλ Μόσλεϊ

Ο 67χρονος Μάικλ Μόσλεϊ είναι γνωστός - μεταξύ άλλων - για προγράμματα όπως η σειρά του BBC «Trust Me, I'm a Doctor» και παρουσίες στο The One Show του BBC και στο This Morning του ITV.

Χάρη στη δουλειά του στα ντοκιμαντέρ, ο Μόσλεϊ έχει λάβει βραβεία όπως ένα Emmy για το επιστημονικό ντοκιμαντέρ The Human Face. Διατηρεί επίσης στήλη στη Daily Mail και έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές εκπομπές για διατροφή και άσκηση.

Έχει τέσσερα παιδιά με την σύζυγό του Κλαιρ Μπέιλι Μόσλεϊ, που είναι επίσης γιατρός, συγγραφέας και ασχολείται με την υγιεινή ζωή. Είναι υποστηρικτής της διαλειμματικής νηστείας και ιδιαίτερα της διατροφής 5:2 αλλά και τη δίαιτας The Fast 800.