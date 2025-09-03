Ε65: Στο 80% η πρόοδος των εργασιών στο βόρειο τμήμα - Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία

Την εκτίμηση ότι οι εργασίες στο βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (γνωστού ως Ε65) θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, έκανε ο Χρίστος Δήμας. Το βόρειο τμήμα έχει μήκος 46 χλμ. και εκτείνεται από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, στο ύψος των Γρεβενών.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε τα εργοτάξια στους κόμβους Καλαμπάκας και Γρεβενών και ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν εντός Αυγούστου οι ανασκαφές της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Όπως είπε η πρόοδος των εργασιών έχει φθάσει το 80% και η παράδοση στην κυκλοφορία του ολοκληρωμένου Ε65 θα γίνει εντός του δευτέρου τριμήνου του 2026.

Διαβάστε ακόμα: Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε θα διακοπεί η λειτουργία του ενόψει της επέκτασης προς Καλαμαριά

«Το έργο προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς. Κάποια ζητήματα που είχαμε με τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ έχουν επιλυθεί. Η αρχαιολογική υπηρεσία παρέδωσε τον Αύγουστο το τελευταίο κομμάτι στο οποίο γίνονταν ανασκαφές. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Ε65. Είμαστε ικανοποιημένοι με την πορεία των εργασιών που βρίσκεται στο 80%. Απομένει το 20% που πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού».

Τα τεχνικά Χαρακτηριστικά Βόρειου Τμήματος του Ε65

2 Σήραγγες (στο 137ο χλμ & στο 176ο χλμ.)

23 Γέφυρες

14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις

3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)

2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο – Καρπερό)

1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων

2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου – Καρπερού)

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων

Η διάρκεια των αποστάσεων μετά την ολοκλήρωση του Ε65

Λαμία – Εγνατία Οδός 01:45

Αθήνα – Γρεβενά 04:00

Αθήνα – Μέτσοβο 04:00

Αθήνα – Καστοριά 04:35

Αθήνα – Κοζάνη 04:30

Αθήνα – Καρπενήσι 03:00

Αθήνα – Τρίκαλα <03:00

Αθήνα – Καρδίτσα 02:35’