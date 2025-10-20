ΕΔΕ για το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο: Η ΕΛΑΣ ψάχνει κάμερες και τον οδηγό που το χρεώθηκε

Ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) διατάχθηκε για το περιστατικό με το περιπολικό που μεταφέρει στο πορτ μπαγκάζ του, ένα ψυγείο. Το βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες και κατά πάσα πιθανότητα τραβήχτηκε στην περιοχή του Καματερού.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο ΣΚΑΪ, στο περιπολικό επιβαίνει ένας αστυνομικός και γίνεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός αλλά και για ποιον λόγο προέβη στην πράξη αυτή. Δεν πηγάζει από κάπου πως γίνεται μεταφορά για Αστυνομικό Τμήμα.

Το βίντεο προκαλεί οργισμένες αντιδράσεις, με τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα δηκτικά.

«Και εμάς θα μας γράψουν γιατί βάλαμε την σακούλα με τις μπανάνες στο πίσω κάθισμα», σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, ωστόσο τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, καθώς αρκετοί θυμήθηκαν την απάντηση της Άμεσης Δράσης στην Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε με πέντε μαχαιριές έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί κυρία μου» είχε απαντήσει ο τηλεφωνητής στην άτυχη κοπέλα, αλλά όπως φαίνεται μπορεί να είναι μεταφορική.

