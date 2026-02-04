ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες

Τη διενέργεια ΕΔΕ διέταξε το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση στη Χίο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος θα λάβουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους προκειμένου να καταγράψουν τι συνέβη. Αν προκύψουν στοιχεία θα αποδωθούν ευθύνες.

Xίος: Σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες μετά από σύγκρουση σκάφους διακινητών με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έχει καταρτιστεί υπό τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, προβλέπει τη μετάβαση στη Χίο εξειδικευμένου κλιμακίου αποτελούμενου από τέσσερις ιατροδικαστές και τρεις νεκροτόμους, με στόχο τον πλήρη συντονισμό και την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ιατροδικαστικής έρευνας.

Ταυτόχρονα, στο Υπουργείο λειτουργεί κεντρικό συντονιστικό όργανο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, αρμόδιο για την εποπτεία των διαδικασιών και τη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει αποφασιστεί η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού, όπου θα φυλάσσονται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης και την παράδοσή τους στους συγγενείς των θυμάτων.