ΕΔΕ στο «Αττικόν» μετά το αλλεργικό επεισόδιο με τη 22χρονη: Τής χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό

Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», Σπυρίδων Αποστολόπουλος, με σχετικό Δελτίο Τύπου, ανακοίνωσε πως έχει διαταχθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), μετά το αλλεργικό επεισόδιο που υπέστη μία 22χρονη, αφού της χορηγήθηκε λάθος αντιβιοτικό.

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της» σημειώνει αρχικά η διοίκηση του «Αττικόν».

«Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος» συμπληρώνει η ίδια ανακοίνωσε του νοσοκομείου Αττικής.

Νέο περιστατικό με αλλεργικό επεισόδιο: Πώς έγινε το συμβάν στο Αττικόν

Με την υπόθεση της Άρτας να είναι ανοιχτή πληγή, από τον χαμό της Σπυριδούλας που κυοφορούσε το δεύτερο παιδί της, εξαιτίας αλλεργικού επεισοδίου από αντιβίωση, ένα νέο περιστατικό έχει να προκαλέσει αναστάτωση.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι, το βράδυ της Κυριακής (5/10), μια 22χρονη ασθενής υπέστη αλλεργικό επεισόδιο ύστερα από χορήγηση φαρμάκου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, έδωσαν στην κοπέλα αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 μέσα στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για σωματική βλάβη από αμέλεια.