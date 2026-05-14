Μενού

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται παξιμάδια με κανέλα - Τι εντοπίστηκε στον έλεγχο

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση των παξιμαδιών μάρκας «Κανέλας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ». Τι εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο.

Reader symbol
Newsroom
Ο πληθωρισμός όπως αποτυπώνεται στα σούπερ μάρκετ
Στιγμιότυπο από ψώνια σε σούπερ μάρκετ | Intime
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση των παξιμαδιών μάρκας «Κανέλας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ», εφιστώντας την προσοχή στους τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στο άλευρο σίτου και έχουν προμηθευτεί το προϊόν με στοιχεία επισήμανσης: «Κανέλας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ», βάρους 450 gr, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΣ. 

Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα B’ – Χημικών κινδύνων τροφίμων & ειδικών αναλύσεων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και  χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι ενώ στον κατάλογο των συστατικών αναφέρεται το «αλεύρι» δεν διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται, όπως προκύπτει από την επισήμανση στην αγγλική γλώσσα «wheat flour», δηλαδή αλεύρι σίτου.

Επιπλέον, στον κατάλογο συστατικών στην αγγλική γλώσσα, το αλλεργιογόνο συστατικό «wheat» δεν τονίζεται με είδος χαρακτήρων ώστε να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών. 

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ