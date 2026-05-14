ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται στρούντελ με μήλο και κανέλα - Bρέθηκε ποσότητα κουμαρίνης

Στην ανάκληση του προϊόντος προϊόν με τα στοιχεία: «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ Γεύση Μήλο-Κανέλα» σε συσκευασία καθαρού βάρους 126gr και ημερομηνία λήξεως 30/07/26, χώρα προέλευσης Δ. Σερβίας, το οποίο εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από BG SHAPE LTD, Αθήνα, προχώρησε ο ΕΦΕΤ.
Στην ανακοίνωση καλεί όσους το αγόρασαν να μην το καταναλώσουν. Ο ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου, το προϊόν εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, καθώς διαπιστώθηκε ότι περιείχε την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι σχετικοί έλεγχοι και προς το παρών απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος.
