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Έφυγε από την ζωή ο Κρητικός ποιητής και τραγουδιστής Γιώργος Σταυρακάκης

Ο κρητικός τραγουδοποιός και ποιητής, Γιώργος Σταυρακάκης έφυγε από την ζωή σε ηλικία 66 ετών, όπως έγινε γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο μουσικός Γιώργος Σταυρακάκης
Ο μουσικός Γιώργος Σταυρακάκης | Stavrakakis Giorgos/Facebook
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Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από την ζωή ο τραγουδιστής, μουσικός και ποιητής Γιώργος Σταυρακάκης.

Η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook. Όπως σημειώνει το cretalive, ο μουσικός γεννήθηκε το 1959 στην Ιεράπετρα της Κρήτης και μεγάλωσε στο Ηράκλειου, ενώ τα τελευταία χρόνια κατοικούσε στην Αθήνα όπου και δραστηριοποιούνταν.

Επιπλέον, είχε συνεργαστεί με τον Μάνο Λοΐζο και τον Μανώλη Ρασούλη, ενώ το 1996 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο «Ρεσάλτο» στην MINOS EMI με παραγωγό τον Μάνο Ξυδούς.

Το 2024 κυκλοφόρησε η τελευταία του δισκογραφική δουλειά από τις εκδόσεις «Μετρονόμος» με τίτλο «PostScript».

Σημαντικό είναι και το ποιητικό του έργο, καθώς οι ποιητικές συλλογές του είναι οι ακόλουθες: «Δωμάτιο» (1981), «Συνάλλαγμα τέλος» (1985), «Ένα παλιό καλοκαίρι» (1988), «80+1 Ποιήματα» (2004), «Οινομαγειρεία» (2006), «Επέκεινα των ασμάτων» (2009), «Το κουφάρι του τζίτζικα» (2016) ενώ ποιήματά του συμπεριλαμβάνονται σε πολλές ανθολογίες ελληνικής ποίησης.

Η πολιτική του κηδεία θα γίνει την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

 

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