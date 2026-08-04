«Έγινε διπλή έκρηξη»: Η μαρτυρία του γιατρού που έτρεξε πρώτος στα φλεγόμενo ελικόπτερο στη Ψάθα

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του γιατρού και , Γιώργου Ντούλα, ο οποίος αποτύπωσε με τα δικά του λόγια την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του, όταν βρέθηκε εθελοντικά στο σημείο της φονικής σύγκρουσης. Εκφράζοντας τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, περιέγραψε στην ΕΡΤ, τα πρώτα δραματικά δευτερόλεπτα: «Εμείς βρισκόμασταν στη διασταύρωση του δρόμου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό. Είδαμε σε πραγματικό χρόνο τη σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικοπτέρων και ειδοποιηθήκαμε ότι πρέπει να σπεύσουμε».

Όπως εξήγησε, η έκρηξη που ακολούθησε ήταν διπλή. «Εγώ το γνώριζα από κάτω, γιατί ο ήχος που άκουσα ήταν διπλή έκρηξη. Έγινε η πρώτη που την είδαμε όλοι αργότερα, και η δεύτερη μετά από 3-4 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι έγινε κρούση στο έδαφος».

Η σκηνή στο σημείο της πτώσης ήταν εφιαλτική. Ανεβαίνοντας προς τον δρόμο όπου είχε καταπέσει κάθετα το ένα ελικόπτερο, αντίκρισε την άτρακτο πλήρως διαλυμένη και τυλιγμένη στις φλόγες.

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«Οι συνάδελφοι της Πυροσβεστικής έριχναν νερό για να κατευνάσουν τη φωτιά, ώστε να μπορέσω να μπω μέσα για να απεγκλωβίσω τους πιλότους», διηγείται ο κ. Ντούλας, υπογραμμίζοντας ωστόσο το απόλυτα εχθρικό και τοξικό περιβάλλον: «Δεν είχα ορατότητα πού ακριβώς ήταν, γιατί μαζί με τη φωτιά υπήρχε ο καπνός και τα τοξικά αέρια που έβγαιναν. Αυτά δημιουργούν και θερμικό και χημικό έγκαυμα, το οποίο αν κάποιος το εισπνεύσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καταλήγει, όπως και έγινε».

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στράφηκε και στο δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο βρισκόταν ψηλότερα στο βουνό και είχε πραγματοποιήσει μια πιο ομαλή αναγκαστική προσγείωση χωρίς να εκραγεί. Άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν τους δύο πιλότους και τους μετέφεραν με ειδικό όχημα στον γιατρό, ο οποίος εκτίμησε την κατάστασή τους και τους παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για δύο πολυτραυματίες, οι οποίοι, χάρη στον άμεσο συντονισμό των δυνάμεων, διακομίστηκαν ταχύτατα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

«Το ΕΚΑΒ ήρθε πολύ γρήγορα, η αστυνομία μας βοήθησε πάρα πολύ ανοίγοντας τους δρόμους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο αρχηγός της Πυροσβεστικής.

Όπως τόνισε ο γιατρός, ακολουθήθηκαν πιστά τα στρατιωτικά πρωτόκολλα καταστροφών. Υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τα Συντονιστικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας, της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΚΑΒ ώστε, σε περίπτωση που παρουσιαζόταν κάποια επιπλοκή κατά τη μεταφορά, οι τραυματίες να κατευθύνονταν άμεσα στο Θριάσιο ή το Αττικό Νοσοκομείο.

Κλείνοντας τη μαρτυρία του, ο κ. Ντούλας μοιράστηκε το πικρό αποτύπωμα που αφήνει σε όλους η τραγωδία, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια: «Ως ιπτάμενος γιατρός να πω ότι αυτό είναι μόλις το δεύτερο περιστατικό παγκόσμια, στο οποίο έχει γίνει σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στον τόπο που επεμβαίνουν, ακριβώς πάνω στο πεδίο των επιχειρήσεων».