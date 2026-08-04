Οι συνομιλίες των χειριστών των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητικών Αρχών, οι οποίες επιχειρούν να ανασυνθέσουν τα τελευταία λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα δύο ελικόπτερα να μην επιχειρούσαν στον ίδιο σχηματισμό, στοιχείο που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, όπως αναφέφεται στο τηλεοπτικό δελτίο του OPEN.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία 24ωρα έχει ανοίξει η συζήτηση αν τα συγκεκριμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα έχουν καταγραφικά των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα όλες οι επικοινωνίες και συνομιλίες μέσω ασυρμάτου από και προς τα ελικόπτερα με τον εναέριο συντονιστή και με το κέντρο επιχειρήσεων είναι καταγεγραμμένες και θα βρεθούν στην διάθεση των Αρχών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και των ερευνητών που θα αναλάβουν την διερεύνηση αυτού του τραγικού δυστυχήματος.

Επιπλέον διερευνάνται το ενδεχόμενο αν τα ελικόπτερα ήταν στον ίδιο σχηματισμό ή όχι. Οι ερευνητές εξετάζουν πολύ σοβαρά το σενάριο τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell να μην ήταν στον ίδιο σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία,το ένα εκ των δύο ελικοπτέρων απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και σε περίπου 20 λεπτά βρέθηκε στον κύκλο επιχειρήσεων στον εναέριο χώρο της Ψάθας, όπου έγινε η σύγκρουση.

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Το άλλο ελικόπτερο ήταν ήδη τουλάχιστον άλλα 20 λεπτά, μπορεί και παραπάνω και επιχειρούσε, κάνοντας ρίψεις νερού.

Σε περίπτωση που αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί, ότι τα ελικόπτερα δεν βρίσκοταν στον ίδιο σχηματισμό τότε θα δωθεί άμεση και βασική προτεραιότητα στις συνομιλίες των πληρωμάτων των ελικοπτέρων με τον εναέριο συντονιστή. Συγκεκριμένα αν δόθηκαν οι σωστές οδηγίες για την είσοδο και την εξοδο από τον χώρο πτήσης και για το ύψος το οποίο θα πρέπει να πετούν τα δύο ελικόπτερα.

Επίσης θα εξεταστεί εάν υπήρχε κάποιο χάσμα επικοινωνίας. Οι πραγματογνώμονες, σημειώνουν πως ο εναέριος συντονιστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους κυβερνήτες των εναερίων μέσων να του αναφέρουν εάν έχουν οπτική επαφή με τα υπόλοιπα εναέρια μέσα.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται ο ορισμός των πραγματογνώμονων που θα διερευνήσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Επιπλέον βρέθηκαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και πέταξαν drone προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως ο χώρος της τραγωδίας.

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το ελικόπτερο που συνετρίβη

Η ΕΡΤ δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό από το δεύτερο ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση, μετά τη συντριβή και την πτώση του στη χαράδρα.

Από αυτό διασώθηκε τόσο ο πιλότος όσο και ο σύνδεσμος, οι οποίοι το εγκατέλειψαν λίγο πριν τυλιχθεί στις φλόγες.